Politik Sulzbach-Rosenberg

08.08.2017

Wie geht es weiter mit dem Dauerthema? Zum Antrag der CSU, FDP/FWS und FWU, den neuesten Sachstand zum Themenkomplex "Planung und Kostenentwicklung bei Sanierung oder Neubau der Stadtgärtnerei" zu erfahren, meldete sich Bürgermeister Michael Göth zu Wort: Der durch den Haushalt vorgegebene Kostenansatz von 1,5 Millionen Euro sei bei den bisherigen Planungen allerdings um bis zu 1,2 Millionen überschritten worden.

"Wir brauchen aber eine Planung auf Basis des Haushaltes", erklärte er, deswegen sei eine wirtschaftlichere Alternative in Planungsauftrag gegeben worden. Dann könne weiter darüber diskutiert werden.Auch einige andere Fragen drückten die Stadträte in der Sitzung, sie kamen teils als Anfrage, teils als Antrag auf den Tisch. Günter Koller (CSU) wollte wissen, warum die Treppe von der Dekan-Fenk-Straße hinunter zum Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof gesperrt sei - es handele sich um eine Privatanlage, die repariert werden müsse, erfuhr er. Auch gelte es die künftige Widmung zu klären, lautete die Antwort der Verwaltung. Hermann Völlger (SPD) lobte die Ausgabestelle für Hundekot-Beutel, forderte aber auch mehr Papierkörbe am Annabergweg aufzustellen. Hildegard Geismann (SPD) monierte die Staubbelastung durch das Straßen-Splitten und regte Gegenmittel an. Ebenso vermisste sie in den Tempo-30-Zonen wie Südstraße oder St.-Georg-Straße wiederholende Hinweise auf die Geschwindigkeitsbeschränkung, seien es Schilder oder Zahlen auf der Fahrbahn. Der Antrag der Grünen zum begleitenden Radweg nach Kauerhof ging an den Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss.