04.12.2017

Vorwürfe des politischen Mitbewerbers, beim Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) zu wenige oder nicht die richtigen Maßnahmen angemeldet zu haben, wiesen Bürgermeister Michael Göth und Kämmerer Andreas Eckl in der Stadtratssitzung zurück.

Spielplatz, Schulen, Feuerwehren und Abriss Für seine Fraktion stellte Stadtrat Thomas Steiner (SPD) den Antrag, zu prüfen, ob im Ortsteil Forsthof und Großalbershof genügend Kinder wohnten, um den Spielplatz beim Gasthof Heldrich mit einer Kletter-Rutschen-Kombination aufwerten zu können. Bei Bedarf sollen entsprechenden Mittel von rund 30 000 Euro in den Haushalt 2018 eingeplant werden. Eine Realisierung könnte als gemeinsame Maßnahme von Grundstücksbesitzern, Stadt und Dorfgemeinschaft Großalbershof laufen. Die Erneuerung der sanitären Einrichtungen in der Jahn-Grundschule und in der Krötensee-Mittelschule beinhaltet ein weiterer Steiner-Antrag. Die sanitären Einrichtungen seien veraltet, nicht mehr zeitgemäß und in keinem guten Zustand. Die Finanzierung soll über Haushaltsmittel und Förderung nach KIP-S laufen.



2. Bürgermeister Günter Koller (CSU) reichte den Antrag ein, dass die Stadt für die Feuerwehr Großalbershof ein Grundstück zum Bau eines Feuerwehrgerätehauses organisieren soll und die Kosten für den Neubau sowie für einen etwaigen Grunderwerb in den Haushalt 2018 eingestellt werden. Gleiches soll für einen Anbau an das Gerätehaus der Feuerwehr Siebeneichen für die Installation sanitärer Anlagen gelten.



Fraktionsvorsitzender Achim Bender (SPD) beantragte aus Sicherheitsgründen den Abriss des baufälligen Hauses in der Hennebergstraße 1. Auch dafür sollten Mittel im Haushalt 2018 berücksichtigt werden. (oy)

Das Stadtoberhaupt betonte, dass die Verwaltung während der möglichen Förderperiode durch das "alte KIP" zu jeder Zeit hervorragend gearbeitet habe. "Es wurde kein Projekt verpennt. Die einzige in Frage kommende Maßnahme ist die Jahn-Turnhalle gewesen, für die wir eine großzügige Förderung über FAG-Mittel erhielten", erklärte der Rathauschef.Wie die Räte weiter erfuhren, beantragte die Stadt fristgerecht KIP-Mittel, um verschiedene Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Eine Förderhöchstgrenze sei mit zwei Millionen festgesetzt gewesen, zum Zuge gekommen seien aber jeweils Kommunen mit entsprechender Finanzkraft, was nicht mit dem Schuldenstand zu verwechseln sei. Aus einer Vielzahl von Anträgen könnten in Bayern auf einzelne Kommunen nicht immer die Höchstsummen entfallen. Für Bayern seien KIP-Mittel in Höhe von 289,24 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Insgesamt seien aber bei den Regierungen rund 1300 Bewerbungen mit Gesamtkosten von knapp 825 Millionen Euro eingegangen. Zur Förderung ausgewählt wurden 693 Projekte. Und wie Kämmerer Andreas Eckl ergänzte, gebe es mittlerweile 109 Kommunen, deren Finanzkraft schlechter als die von Sulzbach-Rosenberg seien, zudem seien alle Landkreise berechtigt, Anträge zu stellen. Dies alles sorge dafür, dass die jeweiligen Förderungen mit Sicherheit nicht dazu geeignet seien, um Großprojekte wie etwa die Sanierung der Krötenseeschule zu finanzieren. "Wir erfüllen zwar noch die Förderberechtigung, sind aber nur knapp reingefallen", so Eckl, der auf rund 160 Kommunen verwies, die ebenfalls Förderungen beantragen können. Stimmen aus der CSU-Fraktion waren aber weiterhin der Auffassung, dass noch mehr Fördermittel bei anderen Maßnahmen möglich gewesen wären.