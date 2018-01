Politik Sulzbach-Rosenberg

14.01.2018

30

0 14.01.201830

Da gibt es nichts zu deuteln: 62,34 Prozent für den Amtsinhaber sprechen eine deutliche Sprache. Noch am Wahlabend äußern sich Michael Göth und sein Herausforderer Günter Koller in der SRZ-Redaktion.

Die Anspannung bei Bürgermeister Michael Göth (SPD) wich um 18.33 Uhr schnell purer Freude. Die Monitore kündeten im Großen Rathaussaal vom deutlichen Sieg des Amtsinhabers, stürmischer Beifall von Parteifreunden und vielen weiteren Anhängern brandete nach Verkündung des vorläufigen Endergebnisses durch Amtsleiterin Rosalia Wendl auf. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Michael Göth überwältigt vom eindeutigen Votum der Wählerschaft. "Ich danke für das große Vertrauen und nehme den Gestaltungsauftrag für weitere sechs Jahre in Sulzbach-Rosenberg als 1. Bürgermeister gerne an. Selbstverständlich bin ich zukünftig auch für jene Bürger der Herzogstadt da, die meinen Mitbewerber unterstützt haben."Betroffen machten das Stadtoberhaupt die vom politischen Gegner aufgerissenen Gräben. Diese müssten in den nächsten Wochen wieder zügig geschlossen werden. "Ich denke, dass meine Wähler eher die ruhiger angeschlagenen Töne und moderate Sachlichkeit honorierten. Der große Vertrauensbeweis ist für mich Ansporn, unsere Stadt weiter voranzubringen", so Michael Göth."Mit einer so deutlichen Niederlage habe ich nicht gerechnet, und die gesamte ,schwarze Familie' auch nicht", gab Günter Koller nach Bekanntgabe des Endergebnisses unumwunden zu. Es tut mir enorm leid um die vielen jungen Helfer, die sich so engagiert und den Wahlkampf mit so viel Power begleitet haben."Wie hat er das Ergebnis persönlich verkraftet? "Wer kandidiert, muss auch mit einer deutlichen Niederlage rechnen", meinte der CSU-Kommunalpolitiker. In diesem Geschäft müsse man so etwas halt auch wegstecken können. "Politik war und bleibt nun auch mein Nebengeschäft. Glücklicherweise habe ich im Hauptberuf genug zu tun", erklärte Koller und schloss: "Und trotzdem hat mich das Ergebnis in dieser Deutlichkeit überrascht."___Weitere Informationen im Internet: