Politik Sulzbach-Rosenberg

03.08.2017

3

0 03.08.2017

Zu Gast im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) der CSU war, wie aus einer Pressemitteilung der Partei hervorgeht, der Stadtrat, Kreisrat und Bundestags-Listenkandidat Patrick Fröhlich. Nach einem Vortrag zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik stand er den ASP-Mitgliedern um ihren Vorsitzenden Lothar Bedritzki auch zu kommunalpolitischen Themen Rede und Antwort.

"Die Probleme, mit denen wir uns derzeit beschäftigen, sind wichtig, aber lösbar. Wenn es um wirtschaftliche Stärke, sozialen Zusammenhalt und Zufriedenheit geht, schaut Europa auf Deutschland und Deutschland auf Bayern", wird Fröhlich zitiert. Er betonte insbesondere die Rolle der inneren Sicherheit. Dabei sei Bayern Vorreiter. Im Freistaat kämen auf 100 000 Einwohner 4785 Straftaten, in Niedersachsen dagegen fast 7000.Fröhlich stellte eine optimale Entwicklung des Landkreises fest. "Seit 2008 geht es in Amberg-Sulzbach kontinuierlich bergauf: Solide Finanzen, konsequentes Investieren und Bürgernähe sind die wesentlichen Merkmale der Kreispolitik." Selbstverständlich könne ein Politiker nie alleine alle Dinge bewegen. Die Bürger, die Unternehmen, die Verwaltung - alles müsse ineinandergreifen. "Aber die Arbeit, die Richard Reisinger als Landrat für den gesamten Landkreis leistet, ist schon überragend", urteilte Fröhlich.Auf Ortsebene habe die CSU mit ihren Partnern FWU und FDP/FWS viel bewegt: Storg-Gebäude, Waage, Baugebiete, Fortschritte beim Maxhüttenareal, Ertüchtigung der Feuerwehren, nannte Fröhlich beispielhaft. In diesen Bereichen sei die Koalition um die CSU Taktgeber. Dem amtierenden Bürgermeister fehlten Entschlossenheit und Durchsetzungsstärke. Mit Günter Koller als Bewerber gehe die CSU nicht überheblich, aber optimistisch in die Bürgermeisterwahl im Januar 2018.