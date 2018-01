Politik Sulzbach-Rosenberg

Eine gemütliche Familienfeier zum Jahresabschluss hat der CSU-Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik im Gasthof Zum Bartl organisiert. Doch ganz ohne politische Diskussionen geht es angesichts der nahen Bürgermeisterwahlen natürlich nicht ab.

Ehrungen Langjähriger Mitglieder



Wie jedes Jahr nutzte ASP-Vorsitzender Bedritzki zum Jahresabschluss auch die Gelegenheit, langjährige Mitglieder für ihre Treue zu ehren.



Für 30 Jahre ASP-Mitgliedschaft wurden Hubert Jungbauer und Hanns Sommer mit Urkunden bedacht.



Hans Schönmann erhielt für 25 Jahre Mitgliedsdauer eine Ehrung.



Dieter Schlitt für 20 Jahre und Andrè Haller für 10 Jahre.

(exb) Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr liege hinter den Mitgliedern. Die Mitwirkung am Bürgermeisterwahlkampf sowie zahlreiche gesellschaftliche und politische Veranstaltungen hätten die ASP-ler im Jahr 2017 auf Trab gehalten, sagte Ortsverbandsvorsitzender Lothar Bedritzki. Er dankte für ihre Treue und die Mithilfe.2. Bürgermeister Günter Koller überbrachte den Dank der CSU für das Geleistete. "Mit Eurer Verlässlichkeit und Eurem Einsatz seid Ihr eine feste Größe im städtischen Vereinsleben, Vergelt's Gott Ihnen allen für Ihr Engagement", sprach Koller auch im Namen der Stadt seinen Dank aus. Dabei stellte Koller auch sein Wahlprogramm als Bürgermeisterkandidat vor, das aus Wohnen, Arbeiten, miteinander Leben und Bürger einbinden bestehe.ASP-Vorsitzender Lothar Bedritzki zeigte sich zuversichtlich für die Wahl am 14. Januar. "Die Resonanz, die unser Wahlkampf findet, ist ausnahmslos positiv. Nur beispielhaft möchte ich die von Günter Koller beantragte Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule nennen, die der amtierende Bürgermeister ablehnt, die aber längst überfällig ist. Wenn wir als Gesellschaft immer fordern, dass das Handwerk und die handwerkliche Ausbildung mehr Stellenwert haben muss, dann fängt das bei der Infrastruktur an", betonte der Vorsitzende abschließend.