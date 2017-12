Politik Sulzbach-Rosenberg

28.12.2017

Beim alljährlichen Besuch der Feuerwehren, der Polizeiinspektion und des BRK unterstrichen die CSU-Stadtratsfraktion und Bürgermeisterkandidat Koller den Sicherheitsgedanken auf kommunaler Ebene.

"Viel getan wurde in den letzten Jahren für die beiden Feuerwehren Rosenberg und Sulzbach, einen Stillstand darf es jedoch bei der Ausstattung der Floriansjünger nicht geben", so 2. Bürgermeister Günter Koller beim Besuch in den beiden Feuerwehrgerätehäusern.Die neuen Tore sowie die neue Einsatzleitzentrale seien bei der Feuerwehr Rosenberg eine echte Bereicherung. Der neue Anbau der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg habe sich bewährt. Der bundeseigene Mannschaftstransportwagen werde mit Unterstützung der CSU ersetzt.Altersbedingt gab es im Jahre 2017 einen großen personellen Wechsel bei der Polizeiinspektion. Die Fraktionsmitglieder gratulierten Erstem Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck und Polizeihauptkommissar Peter Krämer zur Beförderung. Das Personalkonzept der Bayerischen Polizei sehe vor, dass vermehrt Absolventen nach ihrer Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei direkt in die Inspektionen wechseln. Dies war so auch in Sulzbach-Rosenberg der Fall. Positiv bewerteten die Besucher die Zusammenarbeit mit der Sicherheitswacht, die nun seit 20 Jahren in der Herzogstadt aktiv ist. "Sie ist gut in die Polizeiarbeit integriert." Gegenwärtig gehe die Tendenz zu weniger Wohnungseinbrüchen. "Eine Zunahme ist allerdings bei Sachbeschädigung im öffentlichen Raum feststellbar. Erfreulicherweise gibt es in Sulzbach-Rosenberg sehr wenige Schulwegunfälle", berichtete Kernebeck.Durch die Schaffung neuer Einrichtungen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene ist ein hoher Bedarf an Fachpersonal entstanden. Die aktuelle Arbeitszeitgesetzgebung stelle das Bayerische Rote Kreuz jedoch vor Probleme, ergab sich beim Besuch der Delegation. Mit der möglichen Umstellung von einem Zwei- auf einen Drei-Schichtbetrieb werde die Personalsituation noch einmal verschärft.Geschäftsführer Björn Heinrich brachte als Lösungsansatz die Schaffung von Zeitfenstern ins Gespräch. Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis sicherte hier ein Gespräch mit MdB Alois Karl zu.Probleme bereitet der Platzmangel in der Fahrzeughalle. 2. Bürgermeister Günter Koller regte hier eine Zukunftsplanung für das komplette Areal an. "Ich werde dies sowohl in den Stadtrat als auch in den Kreistag einbringen."Ausbaufähig sei durchaus das ehemalige Kolonnengebäude, in dem sich seit längerem die BRK-Kinderkrippe befindet. Allerdings, so die BRK-Verantwortlichen, werde sich die Parksituation, insbesondere zu den Hol- und Bringzeiten, bei Ergänzung der Kinderkrippe durch eine Kindergartengruppe An der Allee nochmals verschärfen. Eine Situation, die laut Günter Koller schon lange hätte geklärt werden müssen.