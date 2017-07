Politik Sulzbach-Rosenberg

20.07.2017

Man kann lamentieren, man kann schimpfen auf die Politik und "die da oben". Oder man kann etwas tun, wie Bundestagsabgeordneter Alois Karl im Gasthof Wulfen betonte: "Mitgestalten, mitreden, nach außen hin erkennen lassen, dass einem die Politik und Gesellschaft etwas wert sind."

"Frostige Temperaturen"

Nein aus drei Gründen

Die Jubilarinnen 45 Jahre: Cäcilie Thieme



40 Jahre: Christine Sommer, Margarete Gebhard, Marianne Stubenvoll



35 Jahre: Elisabeth Schütz, Karoline Skowronek, Marianne Bloch



30 Jahre: Ruth Jungbauer, Anni Kurz, Klara Waninger, Erna Scherling



25 Jahre: Barbara Vonnoe, Dr. Margarete Chwistek



20 Jahre: Renate Schnött-Bräu, Irma Naundorf



15 Jahre: Hilde Tex



Zehn Jahre: Petra Koller . (bni)

Zusammen mit der Vorsitzenden der Frauen-Union (FU) Sulzbach-Rosenberg, Nicole Selendt, ehrte er zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Frauen-Arbeitsgemeinschaft der CSU und ermutigte sie, weiterhin Probleme anzusprechen und die Politik darauf aufmerksam zu machen.Gerade in der Sozial- und Familienpolitik gebe es noch viel zu tun. So versprach er, sich mit seinen Unionskollegen für einen weiteren Ausbau der Mütterrente stark zu machen. Unabhängig davon, ob ein Kind vor oder nach 1992 geboren ist, sollen Mütter drei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet bekommen.2. Bürgermeister Günter Koller kündigte an, dass es in der Herzogstadt bald eine Satzung geben werde, mit der Sanierungen in der Altstadt gefördert würden. Allerdings, so bedauerte er, herrschten seit seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten bei den Stadtratssitzungen trotz des schönen Wetters sprichwörtlich frostige Temperaturen. Und wichtige Entscheidungen, Anträge und konstruktive Vorschläge würden so oft aufgeschoben.FU-Kreisvorsitzende Birgit Birner ermutigte die Jubilarinnen, noch viele Jahre Engagement in der Frauen-Union zu zeigen und die Jüngeren nach Kräften zu unterstützen. Glückwünsche an die Jubilarinnen kamen auch von Bezirksrat Martin Preuß.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz griff die Sorge der Anwesenden auf, ob in Bayern Ausschreitungen ein solches Ausmaß annehmen könnten wie in Hamburg beim G20-Gipfel. "Die Antwort ist ganz eindeutig Nein", versicherte Schwartz - "aus drei Gründen".Erstens würden in Bayern Gewalttäter schon im Vorfeld einer solchen Veranstaltung effektiv an der Anreise gehindert. Zweitens könnten linksextreme Nester, wie es die "Rote Flora" in Hamburg sei, hier nicht wachsen, weil Hausbesetzungen in Bayern innerhalb von 24 Stunden aufgelöst würden. Drittens sei die Taktik der Polizei, wenn eine Demonstration aus dem Ruder läuft, auch die der Einkesselung. Zum Schutz von Unbeteiligten beinhalte sie für jeden die Möglichkeit, den Kessel zu verlassen, sobald er sich ausweise und kontrollieren lasse.