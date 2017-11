Politik Sulzbach-Rosenberg

12.11.2017

5

0 12.11.2017

Äußerst angetan waren Mitglieder der CSU-Stadtratsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Dr. Stefan Morgenschweis und 2. Bürgermeister Günter Koller von den Aktivitäten der Mittelschule. Zu wünschen übrig lasse jedoch das Gebäude, verlautbaren sie in einer entsprechenden Presseerklärung.

Schulleiter Peter Danninger und Hausmeister Markus Schwärzer gaben den Christsozialen interessante Einblicke in das Innen- und Außenleben der Krötensee-Schule. Als Verbundkoordinator hat Rektor Peter Danninger einen kompletten Überblick über die Schulsituation im nördlichen Landkreis.Da werde deutlich, dass die Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg einen immer größeren Stellenwert in der Schullandschaft einnehme. Auch ausgehend vom Bedarf an Auszubildenden im Handwerk werde die Mittelschule künftig noch mehr benötigt. Die "Kröte" ist seit 2002 Ganztagsschule. Große Erfahrungen hat sie bei der Integration von Flüchtlingen. Deshalb ist sie auch Träger des Integrationspreises. Eine zentrale Funktion nimmt mittlerweile die neu gestaltete Mensa ein - laut Schulleitung eine wichtige soziale Einrichtung.Weniger erfreulich, so die CSU, sei der bauliche Zustand des Gebäudes und auch der Sporthalle. "Beschreibt man die engagierten Schüler und Lehrer als Software und die baulichen Voraussetzungen als Hardware, so ist ersteres mit sehr gut und zweiteres mit mangelhaft zu bezeichnen", formulierte 2. Bürgermeister Günter Koller.Seiner Meinung nach führt an einer Generalsanierung kein Weg vorbei. Deshalb hat Koller auch einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat eingebracht. Der vorliegende Entwurf für das Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern (KIP-S) könne hier eine Förderung bis zu 90 Prozent der Kosten ermöglichen."Eine nur energetische Sanierung ist für die CSU-Fraktion zu wenig und würde der Stadt wohl einen weitaus höheren Eigenanteil zuschreiben", erklärte Koller.