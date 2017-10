Politik Sulzbach-Rosenberg

In bewährter Art und Weise die bisherige Tätigkeit fortzusetzen, versprach bei der Mitgliederversammlung des DGB-Ortskartells im Gasthof Sperber der wiedergewählte Vorsitzende Wolfgang Berndt. Ebenfalls erhielten Stellvertreterin Petra Schilling, Schriftführer Manfred Schwinger und weitere sechs Vorstandsmitglieder das Vertrauen.

Wahlergebnisse Vorsitzender Wolfgang Berndt (IG Metall); 2. Vorsitzende Petra Schilling (Verdi); Schriftführer Manfred Schwinger (GEW). Als Beisitzer wurden Horst Dreger (IG Bau), Herbert Hartmann (EVG), Klaus Herbst (Verdi), Christa Mertel (Verdi), Adolf Schatz (IG Metall) und Emilie Stief (Verdi) gewählt. (bt)

In der vergangenen Wahlperiode habe das DGB-Ortskartell zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, aber auch Aktivitäten mit dem DGB-Kreisverband Amberg-Sulzbach und anderen Organisationen unterstützt, berichtete der Vorsitzende. Traditionsgemäß gehörte dazu die Mai-Feier, die in diesem Jahre erstmals nach langen Jahren wieder im Freien stattfand. Da diese Veranstaltung im Rosengarten gut gelungen war, sollte man 2018 wieder nach draußen gehen. Das Engagement für eine friedliche Welt, für Völkerverständigung und gegen Fremdenfeindlichkeit gehöre zu den Grundlagen gewerkschaftlicher Politik. Deshalb war es für das DGB-Ortskartell selbstverständlich, sich an den Gedenkveranstaltungen der IG- Metall-Jugend anlässlich des Antikriegstages am Mahnmal und am Bürgerprotest gegen die AfD am Luitpoldplatz zu beteiligen.Um sich über das Leben anderer Kulturen aus erster Hand zu informieren, unterstützte man eine Buchlesung, bei der eine vietnamesische Schriftstellerin für ihr Land während und nach dem Krieg berichtete. Natürlich beteiligte sich der DGB an Aktionen der Mitgliedsgewerkschaften wie IG Metall und Verdi für den Erhalt der Arbeitsplätze bei den Firmen Grammer und Siemens sowie an Aktivitäten während der Tarifauseinandersetzungen. "Als Dachverband ist es Aufgabe des DGB, die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgewerkschaften zu intensivieren und zu fördern", betonte Berndt.Während die Mitgliedsgewerkschaften naturgemäß hauptsächlich auf betrieblicher Ebene tätig sind, vertritt der DGB die Gewerkschaften auf kommunaler Ebene. In diesem Sinne werde das DGB-Ortskartell gewerkschaftliche Forderungen an die Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl richten. Geplant ist eine Podiumsdiskussion, um ins Gespräch zu kommen.Mit den bundesweiten Aktionen für eine Rente, die ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, habe sich der DGB in den Bundestagswahlkampf eingeschaltet, informierte Regionssekretär Peter Hofmann. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen, da dieses Thema mit den Wahlen nicht erledigt ist. Die Gewerkschaften werden deshalb den Druck verstärken und von der neuen Bundesregierung, unabhängig von welchen Parteien sie gebildet werde, einen Kurswechsel in der Rentenpolitik einfordern.Bei der bayernweiten Ehrenamtlichen-Konferenz des DGB in Nürnberg und der Klausur der Kreis- und Ortskartelle der Region Oberpfalz in Konnersreuth werde dieses Thema sicherlich eine wichtige Rolle spielen.