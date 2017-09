Politik Sulzbach-Rosenberg

20.09.2017

"Die Post will sich der gesetzlichen Verpflichtung entziehen, flächendeckend an allen Werktagen Briefe zuzustellen." Diesen Vorwurf erhob bei einer DGB-Kreisvorstandssitzung im Gasthof Sperber Bernhard Dietl, Betriebsrat bei der Postniederlassung Bayreuth.

Rückblickend erinnerte DGB-Kreisvorsitzender Wolfgang Berndt zunächst an verschiedene gewerkschaftliche Aktionen, so an den Antikriegstag der Jugend der IG Metall am Mahnmal in Sulzbach-Rosenberg. Gerade in Zeiten, in denen in verschiedenen Regionen Krieg herrsche und in weiteren Bereichen der Welt die Gefahr bestehe, das es zu weiteren blutigen Auseinandersetzungen komme, gehöre es geradezu zur Pflicht, dass Gewerkschaften sich noch mehr als bisher für Frieden und Abrüstung einsetzen. Unterstützen soll man auch die Flüchtlinge, die aus diesen Gebieten fliehen und zu uns kommen, forderte Berndt in seiner Begrüßung.Um den Eindruck zu erwecken, damit den Wünschen der Postkunden entgegen zu kommen, werden seit einiger Zeit, unbemerkt von der Öffentlichkeit, ausgewählte Kunden gefragt, ob sie an jedem Werktag oder nur an drei oder fünf Tagen Briefe erhalten wollen, erläuterte Bernhard Dietl. Empörend dabei sei, dass diese Umfragen von Briefzustellern gemacht werden, deren eigener Arbeitsplatz bei einer geringeren Anzahl von Zustelltagen gefährdet ist.Dietl: "Obwohl die Post bei der Vorstellung von Quartalszahlen jeweils neue Gewinnrekorde verkündet, ist ein weiterer Personalabbau geplant." Insgesamt bestehe die Gefahr, dass bei einem Wegfall von Zustelltagen, bundesweit Tausende von Arbeitsplätze bei Briefzustellern in Gefahr geraten - auch hier in der Region. "Will die Post mit dieser Laufzeitverschlecherung, die weder im Sinne der Kunden noch der Beschäftigten ist, den Briefdienst Schritt für Schritt kaputt machen?", fragte Bernhard Dietl. Die Gewerkschaft werde sich damit nicht abfinden, sondern dagegen halten.Bei bayernweiten Aktionen setzte sich der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften vor der Bundestagswahl für einen grundsätzlichen Kurswechsel in der Rentenpolitik ein, informierte der DGB-Regionssekretär Peter Hofmann. Dabei wurde auf die wachsende Altersarmut hingewiesen. Die Parteien wurden aufgefordert, Farbe zu bekennen. Das sinkende Rentenniveau müsse unverzüglich bei 48 Prozent gestoppt und in einem weiteren Schritt auf über 50 Prozent angehoben werden.Hofmann: "Ebenfalls sind Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente dringend erforderlich, da viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lange sind, bis zum gesetzlichen Eintrittsalter zu arbeiten. Jeder Rentner sollte eine Rente erhalten, um menschenwürdig leben zu können", betonte der Gewerkschafter.