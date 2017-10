Politik Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

53

0 20.10.201753

Die Bundestagswahl gerade verdaut, die Bürgermeisterwahl vor der Brust: CSU und SPD in der Herzogstadt sind gerade im Dauerstress. Ein Doppelinterview mit ihren Vorsitzenden.

Herr Bender, haben Sie in Ihrer Partei das Ergebnis der Bundestagswahl in Sulzbach-Rosenberg schon analysiert?Der Vorstand der Sulzbach-Rosenberger SPD hat am 9. Oktober getagt und sowohl das Ergebnis auf Bundesebene als auch das Ergebnis in der Stadt analysiert.Viele Themen, die in der Koalition von der SPD initiiert und durchgesetzt wurden (Rente 63, Mindestlohn, Mietpreisbremse), sind im Wahlkampf untergegangen bzw. wurden nicht honoriert. Von der Strategie her war der Wahlkampf nicht gut angelegt. Kanzlerkandidat Martin Schulz hätte unmittelbar nach seiner Wahl zum Kandidaten seinen 10-Punkte-Plan vorstellen sollen, den dann präzisieren und nicht bis zum Bundesparteitag warten. Auch beim Fernsehduell wäre es besser gewesen, nicht fast ausschließlich das Thema Asyl und Zuwanderung zu behandeln. Rente, Bildung, soziale Gerechtigkeit hätte im Mittelpunkt stehen müssen. Leider wurde dies von Frau Merkel nicht gewünscht und akzeptiert.Nein, die Bürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl. Hier stehen kommunale Themen im Vordergrund.Von unserer Seite nicht. Wir werden den Wählern aufzeigen was in den letzten sechs Jahren mit Michael Göth an der Spitze zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger geleistet und erreicht wurde. Die Zahlen, Daten und Fakten sprechen für sich.Nein.Wir werden unsere tolerante, weltoffene Einstellung in Sulzbach-Rosenberg nicht ändern und auch keine menschenverachtenden, rassistischen Forderungen übernehmen. Wir werden uns aber auch mit den inhaltlichen Themen beschäftigen und aufzeigen, dass die AfD keine Alternative ist. Weder in der Bundes- oder Landes- noch in der Kommunalpolitik.Ja, wir werden die sogenannte Alternative inhaltlich stellen. Ihr Programm war in erster Linie Ausländerfeindlichkeit. Der ideologische Rechtspopulismus ist antidemokratisch. Die SPD ist seit mehr als 150 Jahren die Partei der Demokratie. Wir werden unsere repräsentative Demokratie verteidigen und stärken. (ll)





Herr Fröhlich, haben Sie in Ihrer Partei das Ergebnis der Bundestagswahl in Sulzbach-Rosenberg schon analysiert?

Rückblick Bundestagswahl 2017



Zweitstimmenergebnis in Sulzbach-Rosenberg (im Vergleich zu 2013):



CSU 34,8 % (-10,9)



SPD 21,6 % (-6,6)



AfD 14,7 % (+11,2)



Bürgermeisterwahl 2012



Erster Wahlgang:



Günter Koller (CSU) 44,7 %



Michael Göth (SPD) 42,1 %



Karl-Heinz Herbst (Grüne) 10,4 %



Achim Groth (FDP) 2,8 %



Stichwahl:



Michael Göth 51,3 %



Günter Koller 48,7 %

Patrick Fröhlich: Wir haben das Ergebnis auf Ebene der CSU Amberg-Sulzbach sowie in der engeren Vorstandschaft der CSU Sulzbach-Rosenberg besprochen und ausgiebig diskutiert. Auf der nächsten Vorstandssitzung der CSU Sulzbach-Rosenberg Mitte November werden wir darüber nochmals abschließend sprechen.Sowohl CDU/CSU als auch SPD haben deutlich Stimmen verloren. Wer da um den heißen Brei herum redet, lügt sich selbst in die Tasche. Ein "Weiter so" kann ich nicht nachvollziehen und auch nicht gutheißen. Wir führen das Ergebnis einerseits auf einen zu starken Schlingerkurs auch unserer Partei, andererseits auf die - durchaus auch berechtigten - Sorgen der Menschen in Bezug auf die Flüchtlingspolitik zurück.Als Ortsverband Sulzbach-Rosenberg können wir die landes- und bundespolitische Ausrichtung nur zu einem kleinen Teil mitbeeinflussen. Unsere Politik vor Ort hingegen gestalten wir gänzlich und vollumfassend selbst. Wir bemühen uns hier stets darum, das Ohr tatsächlich am Bürger zu haben und die Wünsche und Anregungen der Menschen aufzunehmen, in den Stadtrat einzubringen und dort dann auch umzusetzen. Diese erfolgreiche Politik werden wir konsequent beibehalten.Grundsätzlich wird der - durchaus gesunde - Konkurrenzkampf zwischen CSU und SPD vor der Bürgermeisterwahl sicher noch deutlicher werden als in der wahlkampffreien Zeit. Auch deutliche Meinungsäußerungen werden sich nicht vermeiden lassen. Dafür geht es auch um zu viel. Allerdings stehe ich persönlich, unser Bürgermeisterkandidat Günter Koller und die CSU insgesamt für eine harte, aber faire Auseinandersetzung, die nicht unter die persönliche Gürtellinie geht. Da ich auch meinen Kollegen Bender als konsequenten Streiter in der Sache, aber fairen Mitbewerber schätze, habe ich hier keine Sorge.Bisher weiß ich definitiv von zwei Bewerbern und einem unabhängigen Interessenten. Ob weitere Parteien Bewerber aufstellen werden, kann ich nicht sagen. Im Übrigen beschäftige ich mich damit auch nicht. Mein Ziel ist es, die Bürger davon zu überzeugen, dass die örtliche CSU die besseren Inhalte und mit Günter Koller den sachlich und menschlich kompetenteren Kandidaten stellt.Ich habe etwas gegen Extreme - sowohl links als auch rechts. Die von Ihnen angesprochene Partei besteht - wie im Übrigen auch die Linkspartei - zu zwei Dritteln aus Protestwählern. Wenn wir als demokratische Parteien die Sorgen und Wünsche der Menschen ernst nehmen und eine gute und bürgernahe Politik machen, dann bin ich überzeugt, dass Parteien mit extremistischen Positionen und mehr als zweifelhaften Aussagen keine nennenswerte Rolle vor Ort spielen werden.Ich bin überzeugt, dass das Hören auf die Anliegen der Bürger, klare Aussagen, gute Begründungen und vor allem auch ein fairer Umgang unter den demokratischen Parteien das beste Mittel zur Vermeidung von Protestwahl ist. Hier denke ich, dass übergreifend alle Parteien im Sulzbach-Rosenberger Stadtrat gute Arbeit machen. (ll)