Politik Sulzbach-Rosenberg

09.08.2017

2

0 09.08.2017

Auch wenn es viele Menschen nicht wahrhaben wollen und glauben, selbst über ihr Leben entscheiden zu können: Der Neoliberalismus prägt das Leben der Menschen in vielen Bereichen. Diese These vertrat bei einer Lesung des Verdi-Ortsvereins im Bayerischen Hof Dr. Patrick Schreiner, der in der Verdi-Bundesverwaltung in der Abteilung Wirtschaftspolitik tätig ist.

Esoterik und Sport

Innere Veränderung

Schicksale privatisiert

Burnout und Missbrauch

Mit der Privatisierung sozialer Sicherungssysteme und öffentlicher Unternehmen werden menschliche Schicksale privatisiert und Gewerkschaften und Arbeitnehmer geschwächt. Dr. Patrick Schreiner

Einerseits werde der Begriff Neoliberalismus zugleich als politischer Kampfbegriff, als analytischer Begriff zur Bezeichnung einer Ideologie beziehungsweise einer politischen Strömung oder als politisches Schimpfwort verwendet, erläuterte der Referent. Je nach eigener Positionierung werde er abgelehnt oder positiv besetzt. Wobei längst neoliberales Denken nicht nur in der Politik, sondern auch in den Alltag der Menschen Einzug gehalten habe.So sei manches, was zunächst unpolitisch erscheine, bei genauerer Betrachtung deutlich von neoliberalen Vorstellungen geprägt. Diese seien in Lebenshilfe-Ratgebern genauso vorhanden wie in der Esoterik, beim Sport, im kulturellen und in vielen anderen Bereichen. Und nicht zuletzt wirke sich der Neoliberalismus auf die Art und Weise aus, wie Menschen Waren und Dienstleistungen konsumieren.Neoliberale Ideologien würden von ihren Vertretern in der Gesellschaft und der Politik damit gerechtfertigt, dass sie deren Vorstellungen von Mensch und Gesellschaft als normal und alternativ bezeichneten, so Schreiner. Dies geschehe etwa, wenn durch Seifenopern und Stars bestimmte Lebensläufe und Lebensstile als ideal präsentiert würden. Oder, wenn Bildung einzig dem persönlichen beruflichen Erfolg und die Verwertbarkeit des erworbenen Wissens am Markt dienen solle, schilderte der Autor.Dazu gehöre ebenfalls, wenn Werbung das Konsumieren als Streben nach sozialer Positionierung anpreise. In neoliberaler Manier würden Egoismus und Selbstverantwortung gefeiert, wenn im positiven Denken und in der Esoterik die innere Veränderung der Menschen als einzig zielführende Lösung für persönliche und gesellschaftliche Probleme dargestellt werde.Nicht Solidarität und sozialer Ausgleich, sondern Marktprinzipien und Vereinzelung bildeten die Grundlage neoliberaler Gesellschaften. "Mit der Privatisierung sozialer Sicherungssysteme und öffentlicher Unternehmen werden menschliche Schicksale privatisiert und Gewerkschaften und Arbeitnehmer geschwächt", betonte Patrick Schreiner.Glücklich und zufrieden würden die Menschen jedoch dadurch nicht, im Gegenteil: Obwohl die wirtschaftliche Produktivität noch nie so hoch war wie heute, die gesellschaftliche Armut nicht mehr so groß sei wie vor einigen Jahrzehnten und auch die Produkt- und Markenvielfalt einen Höchststand erreicht habe, blieben immer mehr Bedürfnisse der Menschen ungestillt.Beweis dafür sei die extreme Zunahme an Ratgeberbücher, Therapeuten und spirituellen Angeboten. Immer mehr Menschen würden an Burnout und Depression leiden und: "Der Missbrauch von Alkohol, Drogen und Psychopharmaka war noch nie so verbreitet wie heutzutage. Der Neoliberalismus übernimmt ihr Selbstbild und ihre Identität", bilanzierte der Autor. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollten.Seine Gedanken hat Schreiner in dem Buch "Unterwerfung als Freiheit - Leben im Neoliberalismus" (ISBN 978-3-89438-573-6) zusammengefasst.