Politik Sulzbach-Rosenberg

30.04.2018

26

0 30.04.201826

Als "absoluten Zukunftsberuf" sieht Landtagsabgeordneter Harald Schwartz (CSU) die Ausbildung Kaufmann/-frau im E-Commerce, die im September am Beruflichen Schulzentrum der Herzogstadt startet. Es erhielt den Zuschlag auch, weil es nicht so groß ist.

Aktuell hat das BSZ rund 1060 Schüler. Ein Anstieg auf 1150 ist in Sicht, wenn der letzte noch ausstehende Jahrgang der Ausbildungsrichtung Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist Einzug hält. Für den Herbst rechnet BSZ-Leiter Bernhard Kleierl erst einmal mit 25 E-Commerce-Kaufleuten. Im Endausbau soll die Ausbildung dreizügig mit 60 bis 70 Schülern pro Jahrgang ablaufen. Da sie als Blockbeschulung in einem Oberpfalzsprengel stattfindet, kümmert sich das BSZ auch um geeignete Unterkünfte.Kleierl dankte am Montag bei einem Pressegespräch Schwartz und Landrat Richard Reisinger für ihren Einsatz zur Stärkung des Berufsschulstandorts ( www.onetz.de/1839868). Denn diese zukunftsweisende Ausbildungsrichtung für die digitale Arbeitswelt werde sich weiterentwickeln und auch Teile anderer Berufe integrieren. Die überschaubare Größe des Standorts sei gerade ein Argument für das BSZ gewesen, verriet Schwartz zu den Überlegungen der Staatsregierung, "weil man die kleinen Schulen aufwerten wollte". Ein Pfund, mit dem man immer gut wuchern könne, sei in Sulzbach-Rosenberg der Bahnhof in unmittelbarer Schulnähe, ergänzte der Landrat. "Wir freuen uns schon gscheit. Das ist jetzt das Sahnehäubchen", packte Reisinger seinen Dank an Schwartz in ein Sprachbild. Diese digitale Stärkung bringe für den Landkreis als Sachaufwandsträger neben der großen Generalsanierung der Schule ab 2021 zusätzliche Verpflichtungen bei der Ausstattung mit sich. "Wir werden unsere Hausaufgaben machen."Noch eine erfreuliche Nachricht gab es zu verkünden: Das BSZ hat das Signet "Bayern barrierefrei - wir sind dabei" bekommen. Diese Auszeichnung für beachtliche konkrete Beiträge zur Barrierefreiheit rückt nicht in erster Linie die bauliche Gestaltung des Schulhauses in den Blickpunkt, sondern den Zugang von beeinträchtigten Schülern zu Inhalten, die Beseitigung von Grenzen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Schulabschluss. "Es gehört zur Selbstverpflichtung unserer Schule, Menschen mit Sinnesbehinderungen, kognitiven Einschränkungen oder mit einer Körperbehinderung in ihrem beruflichen Fortkommen zu unterstützen", verdeutlichte Claudia Hanft, Inklusionsbegleiterin und Mitarbeiterin der Schulleitung am BSZ. Das geschieht etwa durch Maßnahmen für Seh- und Hörgeschädigte oder durch zwei Lehrer, die berufsbegleitend ein Zusatzstudium für Sonderpädagogik absolvieren.Die stellvertretende Schulleiterin Sabine Fersch verwies daneben auf das hervorragende Abschneiden des BSZ bei der externen Evaluation, die große Stärken bei den Prozessen an der Schule und im Unterricht aufgezeigt habe: "Wir sind unendlich stolz." Die Ergebnisse seien so gut, dass man den Antrag stellen durfte, "Modus-Schule" zu werden. Dabei kann man ohne starre Vorgaben zusätzliche Weiterentwicklungsmaßnahmen erproben. "Auch wenn wir jetzt schon sehr gut sind, wollen wir noch besser werden", begründete Sabine Fersch diesen Schritt.Harald Schwartz, dessen Vater selbst am BSZ unterrichtete, dankte der Lehrerschaft der Schule für das Selbstverständnis, mit der sie die Inklusion annehme. Richard Reisinger empfahl die Kooperation mit dem lokalen Inklusionsbündnis.