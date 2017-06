Politik Sulzbach-Rosenberg

05.06.2017

41

0 05.06.201741

Edelsfeld. (aks) "Straffen" lautete das Gebot der Stunde für den Edelsfelder Gemeinderat. Sowohl bei der anstehenden Bundestagswahl als auch beim Hauptschulverband Neukirchen-Etzelwang entschied man sich für Zentralität.

Beim Thema Wahllokale innerhalb der Gemeinde blickte das Gremium aber gleich über den Tellerrand der Bundestagswahl hinaus und votierte einmütig für zwei Wahllokale im Rathaus Edelsfeld und ein Briefwahllokal für alle künftigen Bundes-, Landes- oder Europa-Abstimmungen. Einzig bei Kommunalwahlen wollen die Räte an zusätzlichen Wahllokalen in Weißenberg, Steinling und Sigras festhalten.Die Entschädigung für die Bundestagswahl wurde auf 35 Euro für den Dienst im Wahllokal und 20 Euro für Briefwahlhelfer festgesetzt.Auch der Hauptschulverband Neukirchen-Etzelwang schrumpft: Der Entscheidung, nur noch das Schulgebäude in Königstein aufrechtzuerhalten, hatten die Räte nichts entgegenzusetzen. Ebenso kommentarlos stimmten sie der Auflösung der Mittelschule Neukirchen-Etzelwang zum Schuljahresende 2018/2019 zu.