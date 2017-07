Politik Sulzbach-Rosenberg

28.07.2017

"Glasfaser für alle" wird in der Gemeinde Edelsfeld vom Wunschtraum zur Realität. Bis die Breitbandverbindung jedoch überall das weltweite Netz in Höchstgeschwindigkeit erschließt, gehören Bagger, Absperrbaken, offene Leitungsgräben und Baustellenampeln an vielen Stellen zum Ortsbild.

Edelsfeld. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und zahlreiche Gemeinderäte machten sich nun auf zum Baustellenbesuch, fachlich unterstützt von Vertretern der federführenden Firmen Telekom und Eltel. Mit Stolz bilanzierte der Bürgermeister dabei den gelungenen Einstieg in das Förderprogramm II, das nach Edelsfeld jetzt 24 weitere Ortsteile mit der superschnellen Glasfaserverbindung versorgt.Finanziell gesehen schlagen die laut Telekom-Pressemitteilung rund 50 Kilometer Glasfaserkabel und elf Verteiler mit gut einer Million Euro Investitionskosten zu Buche. Zusammen mit dem Edelsfelder Ausbau 2012 summieren sich stattliche 1,4 Millionen Euro. Den Löwenanteil davon teilen sich die fördernde Staatsregierung mit rund 824 000 Euro sowie die Gemeinde Edelsfeld, die auf rund 340 000 Euro sitzen bleibt.Telekom-Regio-Manager Enrico Delfino zeigte sich auf der Niederärndter Baustelle ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ablauf der Arbeiten, deren Ende er noch in diesem Jahr erwartet.Zugleich bat er all diejenigen, die Glasfaser direkt ins Haus erhalten können, die ihnen demnächst zugehenden Formulare so schnell wie möglich zurückzusenden - nur so könne man auch diese Anschlussvariante flott über die Bühne bringen, so Delfino..Einig waren sich alle Teilnehmer des Ortstermins darin, dass solch umfangreiche Tiefbauarbeiten zwangsläufig mit Behinderungen einhergehen und bitten auf diesem Wege auch die Bevölkerung um Verständnis.An die Einsicht in die Ungleichheiten des Lebens appellierte Strehl zudem bei all denen, die nicht beim neuesten Förderprogramm dabei sind. Selbst wenn sie direkt an der neu gegrabenen Trasse liegen, müssten sie im Vergleich zu den jetzt von der Förderung Profitierenden etwa das Zehnfache für einen Glasfaser-ins-Haus-Anschluss berappen: Das Förderprogramm lasse, so Strehl, andere Möglichkeiten einfach nicht zu.