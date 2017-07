Politik Sulzbach-Rosenberg

Die ersten Bewohner ziehen dieser Tage in die einstmals umstrittene staatliche Wohnanlage in der Einsteinstraße ein. Die beiden zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt acht Wohnungen wurden laut Pressemitteilung des Sozialministeriums in Modulbauweise errichtet. Weiter heißt es dort: "Bei den künftigen Bewohnern handelt es sich überwiegend um Familien mit kleinen Kindern. Insgesamt finden bis zu 32 Personen hier ihr neues Zuhause."

Ursprünglich war ein Projekt vorgesehen, das 150 anerkannten Asylbewerbern Wohnraum bieten sollte. Das stieß in der Bevölkerung allerdings ebenso auf Kritik wie später die abgespeckte Version für 80 Bewohner. So wurde auf 32 Plätze reduziert, die - auch das war neu - zu 30 Prozent für einheimische Bedürftige zur Verfügung stehen sollten. "Wir versorgen sowohl Einheimische als auch Flüchtlinge mit dem neu geschaffenen Wohnraum. Damit nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber den Kommunen wahr", wird Sozialministerin Emilia Müller "anlässlich der ersten vermieteten Wohnungen in Sulzbach-Rosenberg" in der Mitteilung zitiert.Bayernweit entstehen in diesem Programm an rund 40 Standorten etwa 850 staatliche Wohnungen mit reduziertem Wohn- und Baustandard. Die Anlage in der Einsteinstraße kostete etwa eine Million Euro. Die Bauzeit betrug neun Monate.