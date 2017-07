Politik Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

16

0 25.07.201716

"Ich bin baff", bekennt Ralf Winkels nach seinem ersten Rundgang über das Hochofengelände. Das Urteil des Experten, der mit seinem Kollegen Egbert Bodmann seit 17 Jahren den weltweit bekannten Landschafts- und Industriepark Duisburg-Nord betreut: "Diese Zeugnisse Ihrer bayerischen Industriekultur zu erhalten, ist ein absolutes Muss!"

Startinvestitionen nötig Die beiden Herren vom Landschaftspark Duisburg-Nord hielten vor den Besuchern der Infoveranstaltung mit ihrer Gefühlslage nicht hinterm Berg: "Als wir vorhin die alten Anlagen gesehen haben", so Ralf Winkels, "ist uns das Herz aufgegangen." Gleichzeitig äußerten Winkels und Bodmann, die seit 17 Jahren hauptamtlich mit dem Projekt "Landschaftspark Meidericher Hütte" beschäftigt sind, auch Verständnis für Skepsis und Ängste hier in Sulzbach-Rosenberg. "Auch bei uns im Ruhrgebiet wusste zunächst keiner, wie man damit umgeht." Die Experten von der Ruhr machten deutlich, dass auch der Landschaftspark Duisburg-Nord ohne entsprechende Startinvestitionen des Landes und Fördermittel der EU nicht realisierbar gewesen wäre. "Auch die jetzige Betreibergesellschaft, als Tochtergesellschaft der Stadt Duisburg gegründet, muss das Ganze natürlich jedes Jahr aufs Neue betriebswirtschaftlich bewerten." (rlö)

Bürgermeister Michael Göth hatte bei seinem Informationsbesuch in Duisburg-Nord Ralf Winkels eingeladen, sich ein Bild von der MH-Altanlage zu machen und vor dem Hintergrund seiner praktischen Erfahrungen mit der alten Meidericher Hütte etwas zur möglichen Realisierung eines Industriedenkmals Hochofen Maxhütte zu sagen. Kurzfristig kam dieser Gegenbesuch jetzt in der Annabergfest-Woche zustande.Am Vorabend seines Auftritts in der Stadtratssitzung hatte sich Ralf Winkels mit seinem Begleiter Egbert Bodmann (Bauhütten-Chef in Duisburg-Nord) Zeit genommen für einen Besuch der MH und eine anschließende Info-Veranstaltung. Bürgermeister Michael Göth, seine Stellvertreter im Amt, mehrere Stadtratsmitglieder, Bernhard Dobler (Anlagen-Verwalter der MH) und Karl Reyzl (Ex-Rohrwerkleiter, heute in Beraterfunktion für die Aichergruppe tätig) begleiteten die Experten aus dem Ruhrgebiet bei ihrem Rundgang. Mit von der Partie auch die IG "Freunde Rosenbergs.Das Stadtoberhaupt stellte fest, dass im Stadtrat Einigkeit darüber bestehe, das Hochofenensemble mit Cowpern, Gießhallen und Turbogebläse-Haus als Denkmal und Eventpark zu erhalten. Inzwischen habe bei einer Sitzung in Amberg auch der Bayerische Ministerrat seine Bereitschaft erklärt, die Rettung dieses bedeutenden Industriedenkmals mit Fördermitteln zu begleiten."Wir befinden uns jetzt in der entscheidenden Anfangsphase, in der einige wichtige Fragen zu klären sind", so Bürgermeister Michael Göth auch beim anschließenden Dialog mit den zahlreichen interessierten Bürgern im Kettelerhaus. Auch gehe es darum, qualifizierte Planungsbüros zu finden, die Erfahrung mit solchen Projekten hätten.Am Anfang müsse eine Art Masterplan Aufschluss und prüfbare Zahlen liefern, was Standortsicherung und Sanierung mit entsprechender Erschließung und Nutzungsmöglichkeiten für Veranstalter kosten werden (Erstinvestition). Ebenso wichtig sei die Gründung einer Planungs- und Betreibergesellschaft, der in jedem Fall Stadt und Landkreis angehören sollten. Göth machte auch deutlich, dass die kommunale Schiene allein überfordert wäre. Der bayerische Staat müsse unbedingt mit ins Boot. Für weitere Partner stehe eine Betreibergesellschaft ebenso offen.