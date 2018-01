Politik Sulzbach-Rosenberg

30.01.2018

Nicht allein die Zahl der Stimmen bei Wahlen entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Parlament bekommt. Das hängt auch vom Verfahren ab, mit dem das Ergebnis in Mandate umgerechnet wird. Der FDP-Ortsvorstand begrüßt, wie er in einer Presseinformation mitteilt, den Wechsel vom bisher eingesetzten Hare-Niemeyer-Verfahren zur Sainte-Laguë-Schepers-Methode in Bayern.

Die CSU habe die Einführung des d'Hondt-Verfahrens angestrebt. "Wir begrüßen, dass es gelungen ist, das zu verhindern", sagte FDP-Ortsvorsitzender Christian Weiß, "denn mit diesem System wären große Parteien bevorzugt worden." Die Sainte-Laguë-Schepers-Methode bilde den Wählerwillen besser ab, weil sie die Stimmergebnisse genauer in die Verteilung der Sitze in kommunalen Parlamenten übersetze. Vorstandsmitglied und 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein dazu: "Die FDP kämpft in Bayern seit langem gegen den Versuch der CSU, sich über das Wahlrecht Vorteile zu verschaffen."Mit Sorge sehe allerdings der FDP-Ortsvorstand die Zulassung sogenannter Tarnlisten bei Kommunalwahlen. Parteien könnten künftig mit mehreren Listen antreten, um ein besseres Gesamtergebnis zu erzielen. Stellvertretender Ortsvorsitzender Achim Groth meinte dazu: "Transparenz ist ein wichtiges Element funktionierender Demokratie. Tarnlisten wirken dem entgegen."