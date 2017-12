Politik Sulzbach-Rosenberg

14.12.2017

19

0 14.12.201719

Der FDP- Ortsvorstand und die Stadtratsfraktion von FDP und Freier Wählerschaft ziehen bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge an einem Strang: Dieses Fazit zieht eine Presseerklärung über eine gemeinsame Sitzung.

3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein betonte dabei: "Die FDP Bayern steht im Freistaat geschlossen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge." Bereits im Mai 2015 habe der Landesparteitag gefordert, den entsprechenden Artikel des Kommunalabgabengesetzes (KAG) ersatzlos zu streichen.Der FDP kämpfe dafür, dass die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen überflüssig wird. Dazu sollten die Gemeinden einen höheren Anteil an der Einkommensteuer erhalten. FDP-Ortsvorsitzender Christian Weiß sagte dazu: "Das Thema bewegt die Menschen in Bayern und natürlich in Sulzbach-Rosenberg! Straßenausbaubeiträge sind ein unkalkulierbares Risiko für Grundstücks- und Wohnungseigentümer und können schnell zur finanziellen Katastrophe werden. Oft sind fünfstellige Beträge zu entrichten."Stadtrat Karl-Heinz Kreiner ergänzte: "Menschen im Ruhestand oder minderjährige Erben können diese Beträge kaum schultern. Diese enorme Belastung kann nicht gewollt sein, da sie nur Anlieger von Ortsstraßen und beschränkt-öffentliche Wege betrifft." Durchgangsstraßen, egal ob Kreis-, Staats- oder Bundesstraßen, sind nicht betroffen. Städte wie Sulzbach-Rosenberg, die in der Vergangenheit Schulden aufnehmen mussten, sind bislang verpflichtet, Straßenausbaubeiträge zu erheben.