Politik Sulzbach-Rosenberg

23.07.2017

"Die Zahl der Senioren wird stark zunehmen - wir müssen uns auf die weitere Alterung unserer Gesellschaft einstellen", erklärte FDP-Ortsvorsitzender Christian Weiß bei einer Themensitzung. Die lokalen Ortskerne böten für Ältere große Vorteile: Hier seien die Wege kurz, man könne sich gut versorgen und komme schnell zum Arzt.

Die Mitglieder des gemeinsamen Wahlvorschlags von FDP und FWS haben laut einer Pressemitteilung ein Konzept für intelligente Flächenlösungen in den Ortskernen entwickelt. Leerstände und Verfall von Bausubstanz schadeten nicht nur dem Ortsbild, sie minderten auch den Wert benachbarter Gebäude oder ganzer Straßenzüge. Eine verstärkte Innenentwicklung sichere also die Immobilienwerte und liege deshalb im Interesse aller.Sie reduziere den Flächenverbrauch und sei dadurch auch ein Beitrag zum Klimaschutz. In kompakten Siedlungen würden Straßen, Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen besser ausgelastet und der Verkehr durch kürzere Wege verringert. Und sie seien für den demografischen Wandel besser gerüstet.Daher fordern FDP und FWS in dem Papier, dass in Sulzbach-Rosenberg leerstehende Bausubstanz, Brachflächen und unbebaute, aber bereits erschlossene innerörtliche Grundstücke vorrangig für den Wohnungsbau genutzt werden. Einzigartige kulturelle und historische Zeugnisse wie die gotischen Häuser in Sulzbach und das Ensemble am Rosenberger Kirchweg müssten mit Augenmaß geschützt werden.Zukunft und Geschichte dürften in Sulzbach-Rosenberg nicht in einer "Entweder-Oder"-Kategorie gedacht werden. Hier seien nachhaltige Siedlungspolitik und qualitativ hochwertige Bauleitplanung erforderlich, die flächenschonende Lösungen und denkmalverträgliche Nachverdichtungen in Innenstädten suche."Potenzial für eine intelligente Flächennutzung sehen wir beispielsweise beim ehemaligen Bulag- sowie Baywa-Gelände und anderen innerstädtischen Immobilien, die bisher vor sich hin siechen und ausreichend Platz für viele Wohnungen böten", stellte 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein fest.