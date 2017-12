Politik Sulzbach-Rosenberg

03.12.2017

"In zwei Jahren geht schon wieder der Wahlkampf los, und da müssen wir mehr Profil zeigen." Trotz der starken beruflichen Einschränkung der Stadträte forderte Peter Ehm die Mitglieder der FWU auf: "Entweder wir ziehen alle an einen Strang oder wir lassen das Ganze".

Vorstand Die Neuwahlen ergaben bei der FWU folgendes Bild:



Vorsitzender Peter Ehm



2. Vorsitzender und Pressewart Matthias Weiß



Kassenwartin Alexandra Ottmann



Schriftführer Norbert Eisner



2. Schriftführer Kenan Sakinmaz



Öffentlichkeitsarbeit Walter Heldrich



Beisitzer Thomas Ottmann und Roland Biesler



Kassenprüfer Roland Biesler und Josef Schierlinger

Neuwahlen des Vorstandes hatten die Freien Wähler Umland (FWU) im Gasthof Heldrich in Forsthof auf der Tagesordnung. Vorsitzender Peter Ehm ging in seinem Bericht auf das vergangene Jahr ein. Er berichtete über die Vorschläge und Anträge des letzten Jahres und wies auf die Stadtrats-Neuwahlen in zwei Jahren hin.Weiter berichtete Peter Ehm auch über die verschiedenen Freizeitaktivitäten sowie das Vereinsleben. Im vergangenen Jahr besichtigte man die Sternwarte und die Maxhütte, das Regenrückhaltebecken sowie die Stadtgärtnerei.Auch dem ortsansässigen Technischen Hilfswerk sowie dem Neubau der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg stattete die FWU einen Besuch ab. 2018 werden wieder viele interessante Besichtigungen und Aktivitäten unternommen, dazu gehört die jährlich stattfindende Zillenfahrt im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt.Anschließend appellierte Peter Ehm noch an die Mitglieder: "Was wir brauchen, sind aktive Mitglieder, die Vorschläge einbringen. Wir sollten auch das U in unseren Namen nicht vernachlässigen. In den angeschlossenen Stadtteilen gibt es viele, teils dringende Wünsche, wie den Hochwasserschutz in Großalbershof, den Breitbandausbau sowie das Straßen- und Radwegenetz."Ehm bedankte sich bei den Stadträten für die gute Zusammenarbeit, ebenso beim 2. Vorsitzenden und Schriftführer Norbert Eisner, der Kassenwartin Alexandra Ottmann und der gesamten Vorstandschaft.Hans Falk wies auf folgende Problematik hin: Wegen der nicht mehr funktionsfähigen Toiletten am Bahnhof Sulzbach gebe es derzeit keine Lösung für die Busfahrer der Stadtlinien Sulzbach-Rosenberg sowie der Überlandlinien. Peter Bruckner gab hier die Zuständigkeit an den Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach ab, der für die Öffnung der Toiletten zuständig ist. Es werde aber ein Antrag bei der Stadt gestellt, die sich dann mit dem Zweckverband in Verbindung setzt.