Politik Sulzbach-Rosenberg

22.11.2017

11

0 22.11.201711

Eine Abordnung der FWU Sulzbach-Rosenberg besichtigte die Ökumenische Sozialstation in Sulzbach-Rosenberg und ließ sich über die Leistungen informieren. Brigitte Riederer, Pflegedienstleiterin der Sozialstation, begrüßte die Abordnung und gab bei Kaffee und Kuchen einen kleinen Einblick in den Aufbau und die Aufgaben in der Pflege.

Riederer: "Die Sozialstation beschäftigt aktuell 58 Mitarbeiter, sowohl in der Pflege direkt als auch Pflegehilfskräfte sowie beim Essen auf Rädern. Ungefähr 80 bis 100 Menschen werden aktuell mit dem Service von der Sozialstation versorgt. Das Versorgungsgebiet umfasst derzeit Sulzbach-Rosenberg als Kerngebiet mit den Außenbezirken Vilseck, Hahnbach, Königstein, Edelsfeld, Poppenricht, Illschwang, Hirschbach und Birgland." Als weiteren Punkt nannte sie den Hausnotruf. Die Patienten können per Knopfdruck Hilfe rufen. Der Alarm werde per Telefonleitung an eine Leitstelle weitergeleitet. "Diese wiederum informiert die Sozialstation beziehungsweise die zuständige Rettungsleitstelle."Der Fuhrpark der Sozialstation umfasst derzeit 25 Pkw, davon zwei Elektroautos sowie einem Bus mit der Möglichkeit, Rollstuhlfahrer zu transportieren.Verschiedene Betreuungsgruppen sowie ein Seniorentreff mittwochs runden das Komplettangebot ab. Bei diesem Treff werden die Seniorinnen und Senioren mit Gymnastik, Musik und Bastelarbeiten unterhalten und können sich austauschen, erklärte die Pflegedienstleiterin.Die FWU bedanken sich bei Brigitte Riederer für den Einblick in die Sozialstation. Vorsitzender Peter Ehm mit Stadtrat Thomas Stubenvoll überreichten eine kleine Spende.