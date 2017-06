Politik Sulzbach-Rosenberg

Ohne Schwierigkeiten brachte die Gemeinde Edelsfeld die örtliche Rechnungsprüfung des Haushaltsjahres 2016 über die Bühne. Der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses, die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Bürgermeisters Hans-Jürgen Strehl fanden ein einstimmiges Votum im Gemeinderat.

Edelsfeld. (aks) Sämtliche Fragen, die sich im Verlauf der Überprüfung durch den fünfköpfigen Ausschuss ergeben hatten, konnten Kämmerin Susanne Zagel und Geschäftsleiter Andreas Kredler bereits im Vorfeld zur Zufriedenheit der Gemeinderäte erläutern, berichtete der Ausschussvorsitzende und 2. Bürgermeister Hans Klann.Ähnlich unkompliziert meisterten der Neuerlass zur Änderung der Benutzungssatzung für die gemeindliche Kindertageseinrichtung "Kindergarten Edelsfeld" und der Neuerlass zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Kindergarten Edelsfeld die Gemeinderats-Hürde.Bei der Benutzungssatzung ging es im Wesentlichen um die formelle Aufteilung der Kindertageseinrichtung in einen zweigruppigen Kindergarten und zwei Kinderkrippen sowie die Festlegung, Kinder ab einem Lebensalter von einem Jahr bis zur Einschulung und je nach Platzangebot Schulkinder zur Ferienbetreuung aufzunehmen. In der Gebührensatzung wurde nicht an den fälligen Beiträgen geschraubt, sondern lediglich an der Unterscheidung zwischen Kindern unter und über drei Jahren. Zudem sind Änderungen der Buchungszeiten zukünftig nur zum 1. September und zum 1. Januar eines Jahres möglich.Unisono nickten die Gemeinderäte zudem die offizielle Widmung der neuen Ortsstraße "Habichtweg" ab. Ohne Einwände nahm man zudem die Pläne der Gemeinde Neukirchen in Sachen Lebensmittelmarkt zur Kenntnis.Die Diskussion darüber, wann und mit welchem Förderprogramm der Ausbau des Weges Kleinalbershof-Neuernsthof in Angriff genommen werden soll, verschob das Gremium auf die anstehende Erörterung des finanziellen Polsters der Gemeinde im Rahmen der Haushaltsdebatte.