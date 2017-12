Politik Sulzbach-Rosenberg

Aspekte der Wirtschaftlichkeit machen im Kreistag den Weg frei für den Neubau einer Dreifachsporthalle an der Walter-Höllerer-Realschule. Zunächst aber muss dazu die alternative Entwurfsplanung unter Dach und Fach sein. Dann darf das Gremium nochmals abstimmen.

Nicht wirtschaftlich

Beschluss Trotz einer Kostensteigerung von mehr als zehn Prozent auf nunmehr 22 130 000 Euro ist die Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule gegenüber einem Neubau noch deutlich wirtschaftlicher. Die Kreisräte bestätigten deshalb am Dienstag die Sanierung als günstigere Variante. Ihr Plazet gaben sie auch zu den genannten Kosten und den Stand der Kostenberechnung. Außerdem wird der Landrat nun die Planungen für den "Ersatzneubau Dreifachsporthalle" in Auftrag geben. Darüber wird dann der Kreistag erneut entscheiden. Die Verwaltung kümmert sich um die notwendigen Haushaltsansätze. Für die Generalsanierung können Fördermittel nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von knapp 10 Millionen Euro erwartet werden. (oy)

Der Tagungsort für die letzte Kreistagssitzung lag zwar in Hirschbach im Gasthof Goldener Hirsch, aber die Themen, mit denen sich die Kreisräte am Montag beschäftigen durften, hatten natürlich auch vielfältigen Bezug zur Herzogstadt. Mit Gesamtkosten in Höhe von rund 23 Millionen Euro war dabei hinsichtlich des finanziellen Aufwands die Generalsanierung der Realschule mit Neubau der Dreifachsporthalle sogar das Filetstück.Grundsätzlich hatte sich vor gut einer Woche bereits der Kreisausschuss mit den neuen Entwicklungen des Millionenprojekts beschäftigt ( www.onetz.de/1799722). Nun aber lag es am gesamten Kreistag, für eine zweite Entwurfsplanung, die anstatt der Sanierung der Turnhalle einen Neubau vorsieht, auf Grünlicht zu schalten. Dies setzten die Kreisräte dann sehr deutlich mit 58:1 Stimmen um."Der Grund, von der Sanierung der bestehenen Halle abzurücken, lag in einer Kostensteigerung von rund 25 Prozent für zusätzlich notwendige Sanierungen der Bausubstanz, die sich aus den umfangreichen statischen Untersuchungen ergaben. Als förderfähige Alternative rückte zunächst der Neubau einer Zweifachturnhalle in den Fokus", informierte Thomas Raithel vom Gebäudemanagement. Was ursprünglich nicht bekannt war, von der Regierung der Oberpfalz aber im August bestätigt wurde, betrifft nun den Neubau einer Dreifachturnhalle, für den ebenfalls Förderungen fließen würden. Laut Grobkostenschätzung ergeben sich nach Informationen aus der Kreisverwaltung einschließlich der Abbruchkosten Aufwendungen in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro."Da die Mehrkosten eines Neubaus lediglich bei 20 Prozent liegen, kann man angesichts der bekannten Probleme und den unwägbaren Risiken nicht mehr von einer wirtschaftlichen Sanierung sprechen, die anschließend einem Neubau langfristig gleichwertig wäre", machte Thomas Raithel deutlich.Jetzt müssen die Grobkosten mit einer neuen Planung "Ersatzneubau Dreifachsporthalle" bestätigt werden. Dafür fallen zusätzliche Honorarkosten in Höhe von rund 240 000 Euro an. Diese neue Planung dient dem Kreistag dann wiederum als Grundlage, um erneut über die Ausführung der Halle zu entscheiden. "Eine Verzögerung im Bauablauf ist damit nicht verbunden, da die Sporthalle erst im Bauabschnitt 2 ab 2020 realisiert wird", resümiert Raithel.Als einziger Bedenkenträger meldete sich dazu stellvertretender Landrat Martin Weiß (FW) zu Wort. "Mich beängstigt hierbei die Kostenentwicklung, wenn hier schon alleine für das Architektenhonorar 240 000 Euro hinzukommen." Ein weiterer Hinweis galt auch anderen laufenden Kreisprojekten, für die Millionenbeträge aufgewendet werden müssten.Landrat Richard Reisinger (CSU) betonte, dass auf die finanzielle Situation immer besonderes Augenmerk gelegt werde. "Wir haben auch schon manches Projekt verschoben und Maßnahmen über Jahre gestreckt, um die Lage nicht zu überspannen." SPD-Fraktionssprecher Winfried Franz sprach von einer nachhaltigen Planung, die ausführlich von der Bauverwaltung dargestellt worden sei.