Politik Sulzbach-Rosenberg

31.05.2017

59

0 31.05.201759

"Was kann die Stadt tun, damit sich solche Vorkommnisse nicht mehr wiederholen?". SPD-Fraktionssprecher Joachim Bender wollte im Stadtrat wissen, wie es weitergeht mit der Löschwasser-Situation in Kropfersricht. Dort war es bei einem Großbrand aufgrund des zu niedrigen Wasserdrucks zu Engpässen gekommen.

Wesentliche Verbesserung

Vor gut einem Monat brach am Freitag, 28. April, in Kropfersricht in den Morgenstunden bei einem Anwesen ein Brand aus, der mehrere Holzstapel und einen Lagerschuppen in Flammen aufgehen ließ (SRZ berichtete). Auch ein Wohnhaus wurde dabei beschädigt. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Leider mussten die damals zum Brandort geeilten Stadtwehren schnell feststellen, dass für die Löschangriffe zu wenig Wasser zur Verfügung stand.Einsatzleiter Jürgen Schloß setzte deshalb umgehend die Nachalarmierung in Gang. Sechs weitere Feuerwehren eilten zur Hilfe. Zusätzlich zu den beiden Stadtwehren sorgten Amberg und Traßlberg für einen schnellen Transport von Löschwasser aus dem benachbarten Siebeneichen über Pendelverkehr zum Brandort, wo der Druck zum Befüllen der Tankwagen ausreichte. Dadurch konnte sich die gefährliche Lage in Kropfersricht allmählich entspannen, der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der fehlende Wasserdruck sei nach Angaben von Kommandant Jürgen Schloß aber schon länger bekannt gewesen. Die dortigen Leitungen fielen aber in den Zuständigkeitsbereich der Nachbargemeinde Illschwang. Deshalb hakte SPD-Fraktionssprecher Joachim Bender im Stadtrat bei dieser Problematik nach und bat um Aufklärung. Fakt sei, dass die Wasserversorgung von der Illschwang-Gruppe gewährleistet werde. "Ist eine zweite Leitung nötig oder soll die Stadt die Versorgung übernehmen?" Bürgermeister Michael Göth erklärte, dass der Zweckverband Illschwang-Gruppe eine Übergabe an die Herzogstadt zwar abgelehnt, aber schon vor einiger Zeit die Zusage für den Neubau einer Ringleitung gegeben habe.Diese solle jetzt 2017 in Kropfersricht gebaut werden. Wie es hieß, seien Probleme mit Grundstückseigentümern der Grund für die Verzögerung gewesen. Mit dieser Leitung würde sich die Versorgung wesentlich verbessern, auch im Hinblick auf das Neubaugebiet. Ein Gesprächstermin sei angefragt.2. Bürgermeister Günter Koller fragte noch einmal wegen Siebeneichen nach. Werkleiter Roland Kraus erklärte, dass die Versorgung dort durch die Stadt erfolge und auch gewährleistet sei, was auch die erfolgreichen Wassertransporte im Pendelverkehr beim Brand hinlänglich bewiesen hätten. "Uns wurde immer versichert, dass die Ringleitung kommt - das scheint jetzt der Fall zu sein."