Politik Sulzbach-Rosenberg

19.04.2018

17

0 19.04.201817

Die absolute Mehrheit der CSU zu brechen, stecken sich die Bündnisgrünen als Ziel für die Landtagswahl im Herbst. Bei der Abstimmung über den Vorstand ihres Ortsverbands legen sie 100-Prozent- Ergebnisse vor.

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen hatte die Partei Bündnis 90/Die Grünen in die Weinstube Centro geladen. Nach dem ausführlichen Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.Bei den Neuwahlen sprachen sich die Mitglieder einmütig erneut für Yvonne Rösel und Karl-Heinz Herbst als Ortssprecher aus. Gaby Mutzbauer bestätigten sie ebenso uneingeschränkt als Schriftführerin. Als neuer Kassier stellte sich Elias Wolf zur Wahl und erhielt alle Stimmen.Die Planung 2018 sieht noch im Frühjahr eine Bürgersprechstunde mit dem Bundestagsabgeordneten Stefan Schmidt, eine Straßenbegrünungsaktion zum Erhalt der Artenvielfalt und den Besuch verschiedener Einrichtungen des Bezirks vor. Bewährte Veranstaltungen wie die Themen-Radltour, der politische Aschermittwoch und der Filmabend zum internationalen Frauentag sollen beibehalten werden.Über die politischen Forderungen im Landtags-Wahljahr wurde in der Runde angeregt debattiert. "Der Ausbau regenerativer Energie, eine ökologisch vertretbare Landwirtschaft und Vernunft beim Flächenverbrauch muss in München endlich auf offene Ohren stoßen", forderte Direktkandidatin Gaby Mutzbauer. Die Partei hoffe auf ein Ende der absoluten CSU-Mehrheit, um in Bayern endlich eine tatsächliche politische Vielfalt herzustellen.Bedeutende Themen für die Stadtentwicklung sind aus grüner Sicht das Storg-Gebäude, die Schließung der Postfiliale im Liliencenter, die Pläne im Seidel-Anwesen, die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum und die Entwicklung eines Fahrradwege-Konzepts.