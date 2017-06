Politik Sulzbach-Rosenberg

18.06.2017

18.06.2017

Zum Umwelttag diskutierte der Grünen-Ortsverband bei einem Arbeitstreffen über den rasanten Flächenverbrauch in Bayern und übte harsche Kritik. "Auch an diesem Tag wurden über 13 Hektar bayerischer Natur mit Straßen, Gewerbegebieten und Discountern verbaut. Das entspricht 18 Fußballfeldern, Tag für Tag", kritisiert die Bundestagsdirektkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Yvonne Rösel, in einer Pressemitteilung.

Dieser ungezügelte Flächenverbrauch in Bayern sei zum ernsten Problem für die Landwirtschaft geworden, bedrohe die Artenvielfalt und gefährde den Hochwasserschutz, so Yvonne Rösel. "Es geht aber auch um den Verlust von Heimat, wenn die schönen Dorfkerne veröden und die Kulturlandschaft Bayerns immer mehr ihren Reiz einbüßt." Die Grünen wollen deshalb, dass der Flächenfraß gesetzlich auf 4,7 Hektar Fläche täglich verringert wird. "Diese Begrenzung lässt genug Raum für weitere Entwicklungen und verhindert gleichzeitig, dass Bayern seinen Charakter verliert", erläutert Yvonne Rösel den aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie abgeleiteten Wert. "Wir Grüne wollen den Flächenverbrauch unter anderem mit intelligenten Planungen reduzieren, die unsere Ortskerne beleben anstatt immer wieder große Flächen auf der grünen Wiese zu versiegeln."Im Landkreis zeige sich der ausufernde Flächenverbrauch besonders deutlich beim Ausbau der B 85 zwischen Pittersberg und der Autobahnanschlussstelle Amberg-Ost/Schafhof, wo statt der nötigen 3,5 gleich 5,5 Hektar gerodet wurden.