Politik Sulzbach-Rosenberg

23.07.2017

17

0 23.07.201717

Das Institut Fraunhofer Umsicht gilt als eine der innovativsten Einrichtungen in Deutschland. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg ist stolz darauf, diese zu beherbergen. Samir Binder, Mitarbeiter bei Fraunhofer Umsicht, begleitete eine Gruppe mit Politikern von Bündnis 90/Die Grünen durch das Institut.

Innovative Verfahren

Freistaat fördert

Hier erhielten die Landtagsabgeordneten Jürgen Mistol und Martin Stümpfig sowie die Direktkandidatin des Wahlkreises, Yvonne Rösel, einen Einblick in die Welt der vielfältigen Konzepte für Nachhaltigkeit. Im Rahmen des 2012 am Standort gegründeten Zentrums für Energiespeicherung liegt der Fokus auf integrierte, dezentrale Energiewandlungs- und Speichertechnik.Denn hier entwickeln etwa 135 Mitarbeiter wirtschaftsnahe Strategien und Verfahren zur Bereitstellung und zum Einsatz von Energie, Rohstoffen und Materialien. Themen sind unter anderen thermische und chemische Energiespeicher, Energieumwandlung aus Biomasse und Abfall, Rohstoffe, Werkstoffe und Oberflächen für die Energietechnik und Ressourcenmanagement.Fraunhofer Umsicht begleite seine Kunden von der Verfahrensidee bis zur Pilotanlage und von der Produktentwicklung bis zur Pilotproduktion, erläuterte Binder. Als Vorreiter für technische Neuerungen in den Bereichen Energie, Prozesse und Produkte will Fraunhofer Umsicht nachhaltiges Wirtschaften, umweltschonende Technologien und innovatives Verhalten voranbringen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Innovationsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu fördern."Da stehen zukunftsweisende Perspektiven und gangbare Wege im Raum, die den Anforderungen der anstehenden Energiewende gerecht werden", freute sich MdL Jürgen Mistol. Wie Samir Binder erklärte, wirkt mit Professor Hornung eine international tätige Kapazität an der Einrichtung. Gleichzeitig ist Hornung auch Geschäftsführer von Susteen Technologies GmbH und betreibt aktuell ein Erfolg versprechendes Großprojekt zusammen mit dem Müllkraftwerk Schwandorf.Dabei wird TCR-Technologie eingesetzt, durch Fraunhofer Umsicht entwickelt. Bei diesem innovativen Verfahren geht es darum, eine große Bandbreite an Biomasserückständen zu verarbeiten und drei qualitativ hochwertige Produkte zu gewinnen: Synthesegas, Bio-Kohle und Bio-Öl werden zur Herstellung von Strom und Mobilität eingesetzt.Das Haus nutzt aber auch weitere günstige Standortfaktoren. "Die Kooperation mit der Technischen Hochschule in Amberg ist für unser Institut eine gute Sache", stellte Samir Binder fest. Die Nähe zwischen diesen beiden Einrichtungen sei für die angehenden Ingenieure eine optimale Möglichkeit, sich im Institut mit einzubringen und sich dort an den wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen. Die Politiker erfuhren auch, dass das Institut auf internationaler Ebene mit Birmingham in England und Bologna in Italien zusammen arbeitet. Aus dieser Geschäftsbeziehung haben sich ebenfalls viele lukrative Projekte entwickelt.Bei der Frage von MdL Martin Stümpfig hinsichtlich der Unterstützung seitens der bayerischen Regierung bestätigte Samir Binder die gute Zusammenarbeit mit München. "Viele unserer Projekte werden mit Fördergeldern unterstützt, und darüber sind wir sehr dankbar". Denn so können schneller neue Wege zur nachhaltigen Energiegewinnung gefunden werden.