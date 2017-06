Politik Sulzbach-Rosenberg

21.06.2017

21.06.2017

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Günter Koller tritt noch einmal an für die CSU, um am 14. Januar der Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg zu werden. Einig stellte sich der Ortsverband hinter den 58-Jährigen, der in einer kämpferischen Rede seine Marschrichtung angab. Und er schonte dabei den Amtsinhaber nicht.

Kollers Klartext Eine lange Liste an Versäumnissen warf Günter Koller dem amtierenden Bürgermeister vor:



Maxhütten-Plaza: Es sei sträflich, andere wie den Stadtheimatpfleger oder die Freunde Rosenbergs für sich arbeiten zu lassen. "Das hätte schon lange zur Chefsache erklärt werden müssen, da wurde viel zu viel schlicht verpennt!"



Grußworte allein sind zu wenig: Es dürfe kein Wegducken geben, kein An-sich-ziehen und späteres Liegenlassen von Projekten.



Stadtverwaltung: Die Verwaltung sei kompetent und gut aufgestellt, werde aber teils gespalten statt motiviert.



Mangelnde Kommunikation: Der Informationsfluss zu den Fraktionen und den Bürgern über Projekte und Vorhaben sei mehr als mangelhaft.



Keine Netzwerke: Besuche von politischen Gästen, die nur versicherten, sich mit einem Problem zu befassen, seien sinnlos, spielte Koller auf das Projekt Polizeihochschule in der Klosterburg Kastl an, das Landrat und Landkreis alleine durchgebracht hätten.



Nicht oder zu spät zur Chefsache erklärt: Koller nannte hier besonders Hochofen-Plaza und MH-Gelände, den Hochwasserschutz Großalbershof und das Problem der Feuerwehrausstattung. (ge)

Wer ist der beste Kandidat, wer ist der beste Bürgermeister? Um diese Fragen habe man lange diskutiert, berichtete Ortsvorsitzender Dr. Patrick Fröhlich bei der Versammlung im Capitol von den Gesprächen mit Dr. Stefan Morgenschweis, Günter Koller, ihm und einigen anderen Parteikollegen. Vollkommen übereinstimmend habe man sich dann für Günter Koller entschieden. "Er ist Stadt- und Kreisrat, seit 2008 2. Bürgermeister, menschlich nahe, erfahren, kompetent, unumstritten, führungsstark, aber auch ausgleichend, der optimale Mittler - das fehlt derzeit im Rathaus." Bei der letzten Kandidatur 2012 hätten ihm nicht einmal 200 Stimmen gefehlt, so Fröhlich."Ihr braucht nicht zu wählen, ich mach es wieder", scherzte der Kandidat in Anspielung auf seinen dritten Anlauf. Arbeiten, wohnen, miteinander leben, das seien die drei Felder seines Programms. "Ich will Leistungen nicht madig machen, aber vieles in der guten Entwicklung der Stadt ist den Regierungen in München und Berlin zu verdanken, nicht der Kommunalpolitik."Bis zu 500 Millionen Euro seien seit 1982 für die verschiedensten Zwecke von München in die Herzogstadt geflossen. Der Landkreis investiere in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro in seine Sulzbach-Rosenberger Liegenschaften. Beim MH-Gelände sei in den letzten fünf Jahren zu wenig passiert, das habe der Bürgermeister an sich gezogen und dann verschleppt und erst auf Druck wieder gehandelt. "Obwohl das oberste Priorität hat, entwickelte sich im Stadtrat ein Drama. Unsere Anträge wurden immer wieder verschoben." Flotte Politik schaue anders aus. "Klinken putzen reicht nicht, wenn man kein Netzwerk hat."Ein komplettes Verschlafen des Projektes Seidel-Anwesen über drei Jahre warf Koller dem Stadtoberhaupt auch vor: "Da stehen insgesamt vier bis fünf Millionen Euro im Raum beim Nutzungskonzept, nicht nur die mal aufgetischten 180 000 Euro für den Erhalt des Saales!" Vor einer Entscheidung über Verpflichtungsermächtigungen müssten die Kosten auf den Tisch, wie es auch vorgeschrieben sei.Storg und Waage anzukaufen und dann an Investoren weiterzugeben, das sei von der CSU ausgegangen. Insbesondere bei der Storg-Immobilie habe sich der Bürgermeister vehement gesträubt, sei aber von der Mehrheit überstimmt worden. Die Ausstattung der Feuerwehren Großalbershof ("in erbärmlichem Zustand") und Siebeneichen sei eine Pflichtaufgabe, der die Stadt nachkommen müsse.Sein Antrag wegen der gerechten Verteilung der Straßenausbaubeiträge "liegt auch noch irgendwo unbehandelt rum", listete Koller auf, ebenso kritisierte er die schleppende Klärung der Verkehrsanbindung des Neubaugebiets Kempfenhof und vieles andere mehr. Kollers kündigte für den Wahlkampf regelmäßige Bürgersprechstunden an. Sein Fazit im stehend applaudierenden Saal: "Dieses Trauerspiel im Rathaus muss ein Ende finden. Ich kann das besser!"

Nummer drei

Angemerkt von Joachim GebhardtDieser Wahlkampf wird kein Kindergeburtstag. Günter Koller hat im dritten Anlauf auf das höchste Amt der Stadt die Latte schon mal ordentlich hoch gelegt: Untätigkeit, Aussitzen, Entscheidungs- und Führungsschwäche, das ist sein Fazit der Rathaus-Arbeit des amtierenden Bürgermeisters. Viele wichtige Anträge würden verschleppt oder nicht zeitnah behandelt.Dann präsentierte Koller einen Vergleich von 18 deutschen Städten in der gleichen Größenordnung: Sulzbach-Rosenberg ist Nummer 1 bei der Verschuldung (3000 Euro pro Kopf), aber Schlusslicht bei den Steuereinnahmen.Er würde vieles anders machen, schneller, besser, kompetenter, das "Trauerspiel" beenden, versicherte der Kandidat. Das ist Standard-Rhetorik in solchen Zeiten. Und doch ließ die CSU erkennen, dass es ihr ernst ist mit dem angestrebten Wechsel. Dass sie den Verwaltungsfachmann und langjährigen Kommunalpolitiker Koller noch einmal nominiert hat, war für viele eine Überraschung. Letztlich sah die Partei in ihm wohl die einzige reelle Chance, den Amtsinhaber abzulösen. Der Wahlkampf wird spannend.Zitate"Die Waldbad-Arbeitsgruppe hat sich bewährt, auch wenn manch einer meint, Stadtbaumeister Nr. 1 zu sein.""Ich bewerte nur die Arbeit des Bürgermeisters, nicht die Person.""Wie sind wir gescholten worden, als wir die Kostendeckelung bei städtischen Einrichtungen gefordert haben. Jetzt klappt's.""Gerade bei Kindertageseinrichtungen muss der Bürgermeister mit allen relevanten Trägern reden, nicht nur mit zwei."CSU-Kandidat Günter Koller