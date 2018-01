Politik Sulzbach-Rosenberg

07.01.2018

30

0 07.01.201830

Bereits seit 2011 wird über die Sanierung der Spitalkirche St. Elisabeth diskutiert und beraten. Für die CSU-Fraktion um 2. Bürgermeister Günter Koller war es längst überfällig, eine Sanierung verbindlich auf den Weg zu bringen.

"Mit CSU-Antrag vom 22. 11. 2016 und Verabschiedung des Haushalts können wir Vollzug melden. Die Spitalkirche wird saniert", freute sich Koller über die von ihm vorangetriebene Maßnahme in einer Pressemitteilung zu einem Besuch vor Ort. Dass auch bei dieser Maßnahme die Kommunale Haushaltsverordnung gilt, unterstrich CSU-Ortsvorsitzender Dr. Patrick Fröhlich. "Kosten und Fördermittel müssen bei jeder städtischen Investition auf den Tisch. Dies galt natürlich auch bei der Spitalkirche. 901 000 Euro sind als Sanierungskosten in den Jahren 2016 bis 2020 eingeplant. Demgegenüber stehen von der Kämmerei geschätzte Fördermitteleinnahmen in Höhe von 400 000 Euro. Ich gehe davon aus, dass auch die Kirche Fördermittel beisteuert, so dass sich die Kosten für die Stadt auf maximal 500 000 Euro über fünf Jahre beziffern", berechnete der Ortsvorsitzende .Dass die Sanierung eine wichtige Maßnahme für die Stadt und die Kirche darstellt, unterstrichen 2. Bürgermeister Günter Koller und CSU-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Morgenschweis gemeinsam."Die städtischen Pflichtaufgaben rund um Sicherheit, Straßen, Schulen und Kindergärten haben für uns Vorrang vor freiwilligen Maßnahmen. Aber auch diese sind wichtig. Wenn, wie hier, Kosten und Fördermittel bekannt sind und sich die Kosten für die Stadt im Rahmen halten, werden wir dem immer zustimmen", so Koller und Morgenschweis.