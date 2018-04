Politik Sulzbach-Rosenberg

27.04.2018

27.04.2018

Vor fast genau einem Jahr gibt der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer beim Besuch seines Kabinetts in Amberg ein Versprechen ab: Auch der Bayerische Staat sei für die Erhaltung des letzten MH-Hochofens als Industriedenkmal und werde für dieses Vorhaben alle Fördermöglichkeiten ausloten. Wirklich vorangekommen ist die Sache allerdings noch nicht. Bis zu einem wichtigen Termin.

Klärende Gespräche Positives Signal aus dem Finanzministerium: Bei der Übergabe von 4530 Unterstützer-Unterschriften für den Erhalt des letzten MH-Hochofens versicherte Finanzminister Albert Füracker der Abordnung aus der Herzogstadt, dass es nach Klärung aller noch offenen Fragen (künftiger Eigentümer, Altlastensanierung usw.) an notwendiger finanzieller Unterstützung und Begleitung durch die Staatsregierung nicht fehlen werde.



Füracker würdigte das Engagement der IG , die mit der Unterschriftenaktion bewiesen habe, dass ihr die Pflege der oberpfälzischen Montantradition ein Herzensanliegen sei. Es gelte nun vorrangig, mit dem Eigentümer der MH, also der Aicher-Gruppe, zu einer Lösung bei der Altlastensanierung und in der Frage der Eigentumsübertragung zu kommen.



Der Minister empfahl der Abordnung aus Sulzbach-Rosenberg, bestehend aus Bürgermeister Michael Göth und Sepp Lösch sowie Martin Franitza, nun baldmöglichst beim Wissenschaftsministerium vorzusprechen. Hier liege die Zuständigkeit für Planung und Umsetzung des Industriedenkmals. MdL Harald Schwartz sicherte zu, sich kurzfristig um einen Gesprächstermin zu bemühen. Bürgermeister Göth meinte, dass unbedingt im Vorfeld das Problem der Altlastensanierung angegangen werden müsse: Einer künftigen Träger- oder Betreibergesellschaft könne man keinesfalls eine solche Hypothek aufbürden. (rlö)

Am Donnerstag nahm im Maximilianeum Finanzminister Albert Füracker von einer Delegation aus Sulzbach-Rosenberg 4530 Unterstützer-Unterschriften entgegen, die die Initiative "Rettet den Hochofen und die Hochofen-Plaza" in Jahresfrist gesammelt hatte.Die Initiatoren Sepp Lösch und Martin Franitza (Dorf-Magazin "Rosenbladl") versprechen sich von diesem eher symbolischen Akt eine Anschubwirkung, um in der seit nun fast 16 Jahren vor sich hin dümpelnden Causa Denkmalschutz Maxhütte endlich sichtbare Fortschritte auszulösen. Aufgrund der überregionalen kulturhistorischen und industriegeschichtlichen Bedeutung der Maxhütte-Altanlagen, wegen des prägenden Gewichts der über 2000-jährigen Montantradition in der ganzen Oberpfalz und nicht zuletzt wegen der finanziellen Dimensionen des Vorhabens muss nach Überzeugung der Befürworter der Freistaat federführend mit ins Boot."Das gilt sowohl für die sicher notwendig werdenden Verhandlungen und Gespräche mit dem Eigentümer Max Aicher", so Sepp Lösch, "als auch für die Klärung noch offener Fragen wie Bodensanierung, Ermittlung der Sanierungskosten für das künftige Museums- und Event-Areal und die Gründung einer Betreibergesellschaft, in die sich der Staat möglichst als Mitglied oder zumindest mit einer laufenden finanziellen Förderung mit einbringen müsste." Auch über eine Mitwirkung der Max-Aicher-Stiftung von Eigentümerseite sollte diskutiert werden. Man dürfe die Kommunen, also Stadt Sulzbach-Rosenberg und Landkreis Amberg-Sulzbach, mit solch einem landesweit bedeutsamen Projekt nicht im Regen stehen lassen.Die Ideallösung wäre nach Auffassung der Intiative eine oberpfalzübergreifende Lösung in Gestalt eines Landesmuseums "Montangeschichte". Sepp Lösch dazu: "Das springt einem bei einem Blick auf die Landkarte förmlich in die Augen: Beginnend beim Dokumentationszentrum Teublitz-Burglengenfeld (Anfänge der Maxhütte) über ehemalige Braunkohlegruben bei Wackersdorf (mit Braunkohle wurden die ersten MH-Hochöfen befeuert), Bergbau- und Industriemuseum Theuern, Amberg mit Luitpoldhütte, Karlschacht und Erzberg, den MH-Hauptsitz Sulzbach-Rosenberg mit Hochofen-Denkmal, Förderturm St. Anna und saniertem Schlackenberg bis zu den Erzbergwerk-Maffei-Schächten Auerbach ließe sich dieser montangeschichtliche Bogen schlagen."Eine enge Verkoppelung dieser einzelnen Stationen würde endlich auch die "Bayerische Eisenstraße" mit Leben erfüllen, "die bisher mehr oder weniger nur auf Straßenkarten und vereinzelten Hinweisschildern in Erscheinung tritt." Koordination und Leitung könnten dem Haus der bayerischen Geschichte übertragen werden, wissenschaftliche Begleitung den Universitäten in Regensburg und Großraum Nürnberg-Erlangen.Bei der Unterschriften-Übergabe, an der auch Bürgermeister Michael Göth und die Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl (er hatte den Termin vermittelt) und Harald Schwartz teilnahmen, appellierte Sepp Lösch an das Traditions- und Geschichtsbewusstsein der politisch Verantwortlichen: "Was die Königsschlösser für Oberbayern sind, für München die Theresienwiese, für Bayreuth der Grüne Hügel, das ist für die Oberpfalz das Montanwesen und die Jahrhunderte alte Tradition der Erzgräber und Hüttenleute."