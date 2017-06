Politik Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

5

0 23.06.2017

Amberg-Sulzbach. In den Mittelschulen des Landkreises gehört er inzwischen fast zur Grundausstattung: der Jugendsozialarbeiter. Nun werden die ersten beiden Grundschulen mit einem ausgestattet. Es sind die Jahn- und die PestalozziSchule in Sulzbach-Rosenberg.

Dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises lag am Montag in seiner Sitzung die Thematik zur Entscheidung vor. Für die beiden Sulzbach-Rosenberger Grundschulen werde der Bedarf für Jugendsozialarbeit in Höhe von jeweils 50 Prozent festgestellt, so die Beschlussvorlage. Diesem Antrag folgten die Mitglieder einstimmig, weil sie die Notwendigkeit dafür erkannt hatten.Wie der Leiter des Kreisjugendamtes, Thomas Schieder, darlegte, habe der Wandel des gesellschaftlichen Umfelds, der Familienstrukturen und der sozialen Bindungen Auswirkungen auf die Situation der Schüler. Das lasse sich auch an der Jahn- (248 Kinder) und der Pestalozzi-Grundschule (372 Kinder) feststellen. Ursachen gibt es laut Schieder mehrere. Beispielsweise die enorm hohe Quote (49,8 Prozent) von einkommensschwachen Haushalten in der Stadt. Oder die sehr hohe Quote (7,2 Prozent) an Kinderarmut dort. Im Landkreis liegt sie bei 3,9 Prozent.Zusätzlich lebt laut Schieder im Einzugsgebiet der beiden Schulen eine sehr hohe Zahl an sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Dazu komme ein sehr hoher Migrationsanteil an den beiden Schulen. In der Pestalozzi-Grundschule sind das laut Schieder 28,2 Prozent, in der Jahn-Grundschule sogar 38,7 Prozent. "Viele der Kinder und Jugendlichen sind von verschiedenen Indikatoren betroffen und somit mehrfach belastet." Damit steige die Belastung der Lehrkräfte enorm an, Resignation und Hilflosigkeit wüchsen.Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hatte in ihrer Eigenschaft als Sachaufwandsträger bereits Zustimmung signalisiert, da mochte der Jugendhilfeausschuss nicht zurückstehen und erteilte ebenfalls seinen Segen. Wobei Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter Zweifel äußerte, ob es mit einer halben Stelle pro Schule überhaupt getan ist. Da es aber bisher keine praktischen Erfahrungen im Landkreis gebe, starte man mit diesem Modell, so erläuterte Schieder - eine Aufstockung sei dann immer noch möglich.Insbesondere Alexandra Sitter zeigte sich erschüttert über die 7,2 Prozent an Kinderarmut in Sulzbach-Rosenberg. "Kinder und Armut sind für mich zwei Wörter, die überhaupt nicht zusammengehören", sagte sie. Das wollte der Sulzbach-Rosenberger Günter Koller nicht unkommentiert stehen lassen. "Sulzbach-Rosenberg hat in den vergangenen Jahren sehr viel getan", lobte er die Arbeit dort.Inzwischen könne die Stadt rund 9000 versicherungspflichtige Arbeitsplätze vorweisen, es würden mehr Arbeitnehmer ein- als auspendeln. Trotzdem müsse man sehen, dass inzwischen rund 15 Prozent der Einwohnerschaft über einen Migrationshintergrund verfügten. "Es ist also nicht auszuschließen, dass wir in einiger Zeit noch einmal reden müssen über das Thema."