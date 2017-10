Politik Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

35

0 27.10.201735

Wie denkt die Parteibasis der CSU über die Pläne, eine Jamaika-Koalition im Bund zu bilden? Eindrücke sammelte ein Kamerateam des ZDF am Donnerstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bürgermeisterkandidat Günter Koller im Gasthaus Zum Wulfen in Kauerhof. Ein Kameramann und ein Tontechniker nahmen die Diskussion über die Ergebnisse der Bundestagswahl, die derzeitigen Sondierungsgespräche und auch über Sulzbach-Rosenberger Themen auf. "Wir wollen der Parteibasis mal auf den Mund schauen", sagte ZDF-Redakteur Norbert Watzl zu den Gründen, warum er gerade dieser Veranstaltung mit dem Titel "CSU hört zu" einen Besuch abgestattet habe. "Was man hier hört, hat meiner Meinung nach Hand und Fuß." Gesendet wird der Beitrag an diesem Sonntag bei "Berlin direkt" kurz nach 19 Uhr im Anschluss an die "Heute"-Sendung.