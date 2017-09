Politik Sulzbach-Rosenberg

(gac) "Die Digitalisierung der Welt ist in vollem Gange. Aber nutzen wir in Deutschland die Chancen der Digitalisierung?", fragte Matthias Fischbach, kommunalpolitischer Sprecher der bayerischen FDP, bei einem Frühschoppen der Liberalen.

Fischbach, 29 Jahre, ist einer der jungen Leute, die der Landesvorsitzende Albert Duin in den vergangenen Jahren in den FDP-Landesvorstand geholt hat. In seiner Heimat Effeltrich (Landkreis Forchheim) ist der studierte Volkswirt und Unternehmensberater seit vier Jahren Gemeinderat. Das Thema Digitalisierung ist sein persönliches Steckenpferd.Die Chancen der Digitalisierung könnten besser genutzt werden, meint Fischbach. In den Schulen solle mehr Medienkompetenz vermittelt werden, wofür auch eine bessere informationstechnische Ausstattung nötig sei. 1000 Euro pro Schüler für neue Technik sei die Forderung der FDP. Und auch nach der Schule solle die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen über offene Bildungsplattformen geschaffen werden - einschließlich staatlich anerkannter Abschlüsse. Wettbewerbsrecht und Steuerrecht sollten an die digitale Realität angepasst werden, zum Beispiel mit neuen Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in diese Technik.Was Digitalisierung mit Kommunalpolitik zu tun hat, machte der Referent dann auch klar. Durch elektronische Aktenführung müssten Verwaltungsabläufe effizienter werden. Insbesondere sollten die Bürger möglichst viele Dienstleistungen der Verwaltung online nutzen können. Hier hakte der FDP-Ortsvorsitzende Christian Weiß ein: "Unser Antrag zur digitalen Stadtverwaltung liegt seit Dezember 2016 im Rathaus, ohne dass etwas passiert ist."Die größte Stadt im Landkreis habe sich von Kümmersbruck überholen lassen, wo das digitale Bürgerportal inzwischen eingeführt sei. Und in Sulzbach-Rosenberg wäre ein Online-Bürgerportal besonders wichtig, weil selbst die Räume im Erdgeschoss des Hauses für Bürgerdienste für Behinderte unzugänglich seien.