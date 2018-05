Politik Sulzbach-Rosenberg

Kreis-Grüne diskutieren über neues Positionspapier

Wie wollen sich die Grünen in Zukunft personell aber auch thematisch aufstellen? Was auf Bundesebene seit einigen Wochen diskutiert wird, war auch bei der Kreisversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Sulzbach-Rosenberg unter anderem ein Thema: Es ging um ein druckfrisches Positionspapier der Bundesebene zur Gestaltung eines neuen Grundsatzprogramms, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.Ob Klimakrise, Artensterben, Digitalisierung oder sich ausbreitender Nationalismus: Die Grünen fragen sich demnach, wie Politik die Herausforderungen der Zeit gestalten soll. Pünktlich zum 40. Geburtstag der Partei wollen sich die Grünen bis 2020 eine neue Ausrichtung gegeben haben. "Im Mittelpunkt der Grünen-Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit", erläuterte Parteimitglied und Schriftführerin Gaby Mutzbauer, die das Impulspapier der Bundesebene ihren Kollegen im Kreisverband vorstellte.Dann konzentrierte sich die Versammlung auf die Strategie zur anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober: Mit Gaby Mutzbauer als Direktkandidatin will der Kreisverband eine Frau mit pädagogischer Kompetenz in das Gremium bringen. "Es kann nicht sein, dass gerade im Bezirkstag bisher nur eine Frau vertreten ist", bemängelt Gaby Mutzbauer.