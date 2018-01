Politik Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

Für manchen Zeitgenossen ist es nur ein altes Gemäuer ohne Bedeutung, für andere eine wertvolles historisches Kleinod. Beim Scherling-Stadel scheiden sich die Geister. Während im Stadtrat Stimmen nach Abriss laut wurden, bezieht das Landesdenkmalamt nun erneut klar Position.

Die Debatte muss nicht um den Abbruch kreisen, sondern darum, wie dieses wichtige historische Bauwerk zu neuem Leben erweckt werden kann. Archäologe Dr. Mathias Hensch

Historie des Scherling-Stadels "Der Stadel ist ein Baudenkmal nach Artikel 1 Denkmalschutzgesetz. Es ist mit folgendem Text in die Denkmalliste eingetragen: ,Ehem. Zehentstadel, eingeschossiger, verputzter Bruchsteinbau in Ecklage, mit Satteldach und Rundbogentor, wohl über Vorgängerbau von 1304 (bez.) Ende 16./Anfang 17. Jh. errichtet'", so die Informationen des Landesamtes für Denkmalschutz.



Archäologe Mathias Hensch brach kürzlich in einem Offenen Brief eine Lanze für den Erhalt des historischen Bauwerks (SRZ berichtete). Darin machte der Wissenschaftler klar, dass Denkmalschutz Kulturschutz und Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung für geschichtliches Erbe gleichermaßen bedeute.



Insofern ist für ihn der Erhalt historisch und baugeschichtlich relevanter Gebäude keine innerkommunale Angelegenheit, sondern von übergeordnetem, allgemeingesellschaftlichem und öffentlichem Interesse. Nach Auffassung von Hensch ist das Argument, das Bauwerk stünde einem modernen Verkehrs- und Sicherheitskonzept im Wege, streng genommen keines: "Es muss Aufgabe aller Kommunalpolitiker sein, kultur- und baugeschichtliches Erbe vor der Zerstörung durch wenig nachhaltige Bauprojekte zu schützen und in stadtplanerische Nutzungskonzepte einzubinden."



Dass der Erhalt des Scherling-Stadels gelingen kann, zeigt nach Informationen von Hensch ein Blick nach Amberg, Nabburg und Vilseck. Alle drei Kommunen hätten historische Speicherbauten saniert und einer kulturellen Nutzung zugeführt. "Daher muss die Debatte nicht um den Abbruch kreisen, sondern darum, wie dieses wichtige historische Bauwerk zu neuem Leben erweckt werden kann", so der Archäologe. Das sei sowohl als Verantwortung, wie auch als Ansporn zu verstehen. (oy)

Bei diesem Gebäude gingen bereits in der September-Sitzung des Hauptausschusses im Rathaus die Meinungen auseinander. Grund war damals ein Antrag auf Abbruch und Schaffung von Stellplätzen für den Kindergarten. Das Stadtbauamt stellte sich damals hinter eine sieben Jahre alte Aussage der Denkmalschützer, nach der einem Abriss unter keinen Umständen zugestimmt werde. Eingeholt wurde diese Meinung im Zusammenhang mit Überlegungen, einen Kreisverkehr an der Bayreuther Straße zu schaffen.Vertreter der CSU sahen in diesem Bereich eine neue Situation durch die beiden Kindertagesstätten beim Bringen und Holen, und forderten deshalb eine erneute Stellungnahme der Fachbehörde in der Landeshauptstadt, ob sich in der Frage des Abbruchs Änderungen ergeben hätten. Auch Vertreter aller anderen im Stadtrat vertretenen Parteien sahen eine erneute Bewertung der Lage als sinnvoll an. Stadtheimatpfleger Markus Lommer sah im September ebenfalls den Sicherheitsbedarf, wollte aber andere Alternativen als den Abbruch geprüft wissen.Das Stadtparlament stellte sich schließlich hinter einen von Bürgermeister Michael Göth geänderten Beschlussvorschlag, nachdem die Entscheidung über einen Abriss vertagt wurde. Zunächst sollten alle Möglichkeiten der Beurteilung durch die Verkehrsschau und das Landesamt für Denkmalpflege ausgeschöpft werden. In der seit Anfang Dezember vorliegenden Stellungnahme der Münchener Behörde, die allen Räten nun als Bekanntgabe schriftlich vorliegt, sprechen sich die Denkmalschützer erneut unmissverständlich gegen einen Abbruch des geschichtsträchtigen Scherling-Stadels aus."Bei der Besichtigung konnte festgestellt werden, dass der Stadel sich in einem verhältnismäßig gutem Zustand befindet, so dass der Aktenvermerk von Frau Sahler von 2. März 2010 weiterhin seine Gültigkeit besitzt. An der Denkmaleigenschaft bestehen keine Zweifel. Der jetzt angefragte Abbruch des Baudenkmals, um einen Parkplatz zu errichten, wird vom Landesamt, wie einst der Abbruch zur Errichtung eines Kreisverkehrs, abgelehnt. Die Notwendigkeit eines Abbruchs des Baudenkmals zur Schaffung von Parkplätzen kann nicht erkannt werden", machte Referent Friedrich Roskamp deutlich.___Weitere Bilder im Internet: