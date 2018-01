Leitender Polizeidirektor geht erst später in Pension

17.01.2018

Sulzbach-Rosenberg/Berlin . Nach Informationen des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) und der "Welt" bekommt der im Februar eigentlich zur Ruhestandsversetzung anstehende Leitende Polizeidirektor Josef Strobl einen neuen Job: Der Chef der VII. BePo-Abteilung und langjährige Fachgruppen-Leiter für Polizeiliches Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern soll die aktuelle Lage an der Berliner Polizeiakademie untersuchen.

Die CDU und die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hatten sich nach den Debatten um Missstände an der Polizeiakademie geeinigt, dass ein unabhängiger Experte die Einrichtung untersuchen soll - nach den monatelangen Debatten über angeblich gravierende Missstände. Thema des externen Beauftragten soll unter anderem die personelle Ausstattung sein. Es gehe auch um die Frage, ob den Polizeischülern ausreichende Kompetenzen - etwa in der deutschen Sprache, politischer Bildung und Staats- und Verfassungsrecht - vermittelt würden und ob sie hinreichend gegen Islamismus, Antisemitismus oder Rechtsextremismus sensibilisiert sind.Josef Strobl selbst wollte sich auf eine Anfrage unserer Zeitung zu der Meldung noch nicht äußern, da ihm noch keine schriftlichen Unterlagen in dieser Sache zugegangen seien.