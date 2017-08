Politik Sulzbach-Rosenberg

02.08.2017

37

0 02.08.201737

Zum Kommentar von Alexander Pausch und zu den Angriffen auf Kardinal Müller:

Der Kommentar mit der Überschrift "Belastung für den Vatikan" offenbart eine feindselige, diffamierende Gesinnung. Alexander Pausch bringt Müller auf schäbige Weise in unmittelbaren Zusammenhang mit Kardinal George Pell, der des sexuellen Missbrauchs bezichtigt wird, was übrigens keineswegs nachgewiesen ist. Folgende Formulierung im Kommentar empfinde ich als verantwortungslose Ehrabschneidung: "Obwohl persönlich unbescholten ..." - wenigstens das wird noch zugestanden - "steht mit ihm (Anmerkung: Kardinal Müller) nach Kardinal George Pell ein zweiter früherer enger Kurienmitarbeiter von Papst Franziskus in einem Missbrauchsskandal im öffentlichen Fokus."Ausgerechnet der Bischof, in dessen Regensburger Amtszeit kein einziger Fall von Missbrauch und Gewaltanwendung bei den Domspatzen vorkam und der eine gründliche Aufklärung des Skandals anordnete, wird dafür auf perfide Weise in die Affäre hineingezogen und öffentlich verunglimpft. Warum eigentlich hat man nicht früher bei den Bischöfen, in deren Amtszeit die Übergriffe geschehen sind, eine generelle Aufklärung und Aufarbeitung derselben gefordert, obwohl einzelne Fälle längst öffentlich bekannt waren? Hat der Journalismus damals geschlafen?Müller hat auch in seiner Amtszeit in Regensburg die Vorfälle bei den Domspatzen, die alle vor seinem Verantwortungs-Zeitraum geschehen sind, zutiefst bedauert und den Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen. Ich zitiere ein Beispiel dafür: "Den Opfern dieser Zeit, aber auch allen, die sich heute erst melden, gilt unser tiefes Mitgefühl. Ihrer Ehre und Würde schulden wir, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt" (Hirtenbrief vom 21. März 2010). Entschuldigen konnte er sich bei den Opfern leider nicht, das müssen die Täter logischerweise selber tun.Müller hat allerdings auch seine damaligen Mitarbeiter vor Pauschalangriffen in Schutz genommen, als es darum ging, das Institut der Domspatzen - wohlgemerkt wegen früherer Vergehen - als Sündenpfuhl zu brandmarken. Dafür gebührt ihm Dank! Im Übrigen hat Müller laut Artikel "Ich habe mich geschämt" sein tiefes Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck gebracht: "Als Kirchenmann ist das Leid der Opfer, ihrer Familien und Gemeinden auch mein Leid." Ich zitiere weiter die Zeitung: Missbrauch sei das "schwerste Vergehen" und die Kirche nicht "irgendeine weltliche Institution".Es wäre nur recht und billig, wenn das auch Herr Pausch endlich zur Kenntnis nehmen würde. Ich verstehe jedenfalls nicht, wie er schreiben kann: " ... zeigen seine jüngsten Einlassungen in der öffentlichen Debatte, dass er, wäre er noch Chef der Glaubenskongregation, zur Belastung für den Vatikan würde". Welche Einlassungen bitte? Mit ominösen Verdächtigungen und Vorurteilen zu operieren, ist eines seriösen Journalisten unwürdig.Nicht Verdächtigungen, Diffamierungen und Feindseligkeit dürfen in dieser ganzen Affäre siegen, sondern wohlwollende Achtung der Würde eines jeden Mitmenschen und das ehrliche Bemühen um Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.Ludwig Geiger, 92237 Sulzbach-Rosenberg