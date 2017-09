Politik Sulzbach-Rosenberg

20.09.2017

Derzeit sieht es zwar nicht nach einer rot-rot-grünen Bundesregierung nach der Wahl aus, doch nur diese Konstellation sei in der Lage, eine Veränderung hin zu einer sozialen und gerechten Gesellschaft durchzuführen. Das sagte der bayerische Spitzenkandidat der Linken, MdB Klaus Ernst, bei einer Veranstaltung im Gasthof Sperber. "Die Linke ist bereit, mit der SPD und den Grünen darüber in einen Diskurs einzutreten."

22 Prozent betroffen

Mit den Mächtigen anlegen

Einleitend stellte der Linke-Direktkandidat für den Wahlkreis Amberg, Dominic Lenz, seine Ziele vor. Sein Augenmerk gelte besonders den sozial Benachteiligten wie Arbeitslosen, Geringverdienern und Flüchtlingen: "Statt Hartz-IV-Bezieher zu zwingen, sich vor den Jobcentern quasi nackt ausziehen zu müssen, sollten mehr Steuerprüfer größere Firmen unter die Lupe nehmen und für Steuergerechtigkeit sorgen." Wenn die Linke in Bayern bei der Bundestagswahl fünf Prozent der Stimmen hole, bräuchte sie bei den Kommunalwahlen keine Unterschriften mehr sammeln, erläuterte Lenz. Folge wäre eine stärke Vertretung sozialer Politik in den Stadt- und Gemeinderäten.Grundübel für Renten, von denen man nicht menschenwürdig leben könne, sei der große Niedriglohnsektor, von dem rund 22 Prozent der Erwerbstätigen betroffen seien, sagte Ernst. Der gesetzliche Mindestlohn bedeute zwar eine Grenze nach unten, "er ist aber viel zu niedrig". Um eine Rente zu erreichen, die über der Grundsicherung liegt, müsse nach Angaben der Bundesregierung der Stundenlohn bei 11,85 Euro liegen. Die Linke fordere deshalb einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro und eine Eindämmung des Niedriglohnsektors; außerdem eine Mindestrente von 1050 Euro, die Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent, Rückkehr zur Rente ab 65 Jahren oder ab 40 Beitragsjahren und höhere Erwerbsminderungsrenten. Fast die Hälfte der Bevölkerung habe inzwischen real weniger in der Tasche als in den 1990er-Jahren. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden, forderte der Bundestagsabgeordnete.Oft behaupteten Wirtschaftsvertreter, dass Zeitverträge dazu dienten, Auftragsspitzen abzubauen, doch in Wirklichkeit gehe es darum, Löhne und Gehälter zu drücken. Dasselbe Prinzip stecke hinter der Leiharbeit, die generell abgeschafft werden sollte. Solange sie aber existiere, sollten Leiharbeiter mindestens den gleichen Lohn erhalten wie die Stammbelegschaft. In Frankreich bekämen sie sogar einen Zuschlag, da sie auf verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden können.Ernst forderte eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, eine höhere Besteuerung der Konzerne, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer für Vermögen über einer Million Euro und eine konsequente Bekämpfung der Steuerflucht. "Damit dies aber durchgesetzt werden kann, muss die Politik nicht nur vollmundige Sonntagsreden halten, sondern sich mit den wirtschaftlich Mächtigen anlegen." Dies wäre bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen schon in dieser Legislaturperiode möglich gewesen, wie bei der Abstimmung für die "Ehe für alle", meinte Ernst.