Politik Sulzbach-Rosenberg

27.11.2017

27.11.2017

Er ist ein bekennender Lutheraner, und als Christ setzt er sich auch dafür ein, anderen zu vergeben: Markus Söder, Finanz- und Heimatminister, fand sich in einer relativ unbekannten Rolle wieder, als Teilnehmer einer Diskussion über Kirche, Werte und Politik. Im Kettelerhaus erlebten die zahlreichen Besucher einen Politiker, der auch noch ein anderes Talent hat als den Machtkampf.

Nicht nur die geballte CSU-Prominenz, auch die Bevölkerung füllte den Saal komplett. Patrick Fröhlich oblag es, den Minister und den stellvertretenden Generalsekretär Markus Blume links und rechts vom "künftigen Bürgermeister" Günter Koller willkommen zu heißen. Söder begann dann auch die Werte-Diskussion mit einem klaren Bekenntnis zum Glauben und der Erklärung dafür aus seinen eigenen Lebenserfahrungen. "Man bekommt etwas zurück, findet Kraft, anderen zu verzeihen, und es gibt noch etwas danach. Wer nicht glaubt, ist einsam!"Es gebe gute Gründe, sich leiten zu lassen in dieser zerrissenen Gesellschaft, aber das C im Namen sei immer noch eine politische Richtschnur, bekannte CSU-Landtagsabgeordneter Markus Blume. Die Kirchenaustritte nähmen zwar zu, erklärte Günter Koller, aber trotzdem werde der Glaube von vielen immer noch verteidigt. Den Grund dafür sah Blume darin, dass der Glaube tief in der Rechtsordnung verwurzelt sei."Er ist die Basis aller Gesetze", stimmte ihm Markus Söder zu. Das unterscheide die Bundesrepublik von allen totalitären Staaten. Aber die Kirche mache es einem nicht immer leicht. "Wenigstens beim Verkünden der Frohbotschaft könnten manche ein heiteres Gesicht machen." Glaube komme schließlich aus dem Gefühl, nicht aus dem studierten Kopf.In der anschließenden Diskussion ging es unter anderem auch um die Leitkultur. Hier bekannte Söder klar: Wer zu uns komme, müsse sich auch unseren Werten anpassen. Im Übrigen seien vor allem Muslime dankbar für eine klare Orientierung in Religionsfragen. Aber: "Wer eine andere Rechtsordnung über das Grundgesetz stellt und die Ehre der Familie über das Strafrecht, wer die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht anerkennt, der ist hier fehl am Platz." An die Türkei gewandt meinte er: "Wenn bei uns Moscheen gebaut werden dürfen, warum nicht dort auch Kirchen?"Wer christliche Werte in der Wirtschaft hochhalte, der müsse auch was davon haben, erklärte Markus Blume im Schlusswort, und Günter Koller bilanzierte: Kirche, Werte und Politik seien keine Gegensätze - "nicht bei uns". Er rief die Verantwortlichen dazu auf, dies nach München und Berlin zu transportieren. "Kirche und Politik sind vereinbar."

Ich habe gerade eine interessante Sekundärbegabung bei ihm entdeckt.

Markus Blume über den Finanzminister, der eine predigt-reife Einführung gegeben hatte.Wenn man in Berlin zu einem "Vergelt's Gott" sagt, wird man angeschaut wie von einem anderen Stern.Alois Karl, MdBIch freue mich, wenn in der Kirche Lieder drankommen, die man auch singen kann.Wir Lutheraner sind übrigens die katholischsten unter den Evangelen.Bei Karikaturen, die andere Religionen betreffen, ist die allgemeine Empörung jedes Mal groß. Wenn christliche Symbole lächerlich gemacht werden, eher nicht.Ich freue mich mehr darüber, wenn sich ein Fußballer nach seinem Tor bekreuzigt, als wenn er sein Hemd herunterreißt und seine Tattoos zeigt.Minister Markus Söder