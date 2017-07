Politik Sulzbach-Rosenberg

09.07.2017

19



Marode Schulen, oft zu große Klassen, überfüllte Hörsäle und renovierungsbedürftige Universitätsgebäude, zu große Gruppen in den Kitas, prekäre Arbeitsverhältnisse in der Erwachsenenbildung, Überlastung der Lehrkräfte und der Erzieherinnen bei der Umsetzung der Inklusion, so charakterisierte bei der Mitgliederversammlung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kreisverband Amberg-Sulzbach im Gasthof Sperber der bayerische Landesvorsitzende Anton Salzbrunn die Missstände im Bildungsbereich.

Einwandfreie Kasse

Ratgeber herausgebracht

Bei den anstehenden Neuwahlen erhielt der langjährige Vorsitzende Manfred Schwinger das einstimmige Vertrauen. Neben dem Landesvorsitzenden bedankte sich der DGB-Kreisvorsitzende Wolfgang Berndt für das jahrzehntelange Engagement von Manfred Schwinger in den Gremien. Dies zeige, dass im DGB als Dachverband nicht nur die "großen", sondern auch die "kleineren" Mitgliedergewerkschaften vertreten sind und die gewerkschaftliche Politik nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch auf regionaler und kommunaler Ebene mitbestimmen.Die vielfältigen Tätigkeiten als Vorsitzender umfassten in über zwanzig Jahren, die Mitarbeit im Landesausschuss der GEW-Bayern, in den Landesvertretungsversammlungen und im Bezirksausschuss der Oberpfalz, berichtete der wiedergewählte Vorsitzende Manfred Schwinger. Nicht unwesentlich war die Tätigkeit im DGB-Ortskartell Sulzbach-Rosenberg und im DGB-Kreisvorstand Amberg-Sulzbach. Die Information der Mitglieder über regionale und überregionale Aktivitäten der GEW gehörte ebenfalls zu seinem Aufgabenbereich. Positives hatte auch der Kreisschatzmeister Berndt Trepesch zu berichten, dem von der Revision eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde.Um einen Standard im Bildungsbereich zu erzielen, der den gewünschten Anforderungen gerecht würde, müsste nach einer von der GEW in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Untersuchung jährlich rund 58 Milliarden Euro vom Bund, den Ländern und den Kommunen zusätzlich ausgegeben werden.In diesem Sinne habe die Gewerkschaft die Initiative "Bildung. Weiterdenken" gestartet. "Wenn noch die Steuergesetze zur Zeit von Bundeskanzler Helmut Kohl gelten würden, wären jährlich 100 Milliarden mehr in der Staatskasse", betonte der GEW-Chef. Deshalb könnten die geforderten Maßnahmen auch finanziert werden.Auch mit der "gewerkschaftsfeindlichen Politik der AfD" habe sich die inzwischen viertgrößte Gewerkschaft innerhalb des DGB beim Gewerkschaftstag in Freiburg beschäftigt und einen entsprechenden Abgrenzungsbeschluss gefasst. Aktiv sei die GEW bei der Verhinderung eines Abschiebeversuches eines jungen Afghanen in Nürnberg gewesen und habe auch einen Ratgeber für Beschäftigte in Bildungseinrichtungen herausgegeben. Danach ist niemand verpflichtet bei Abschiebungen mit zu helfen.