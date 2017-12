Politik Sulzbach-Rosenberg

22.12.2017

Wenn die Feiertage vorbei sind, wird es gleich ernst in der Stadt. Die CSU sieht sich für die Bürgermeisterwahl mit einem bewährten und erfahrenen Kandidaten besser aufgestellt denn je.

Die Geehrten Ehrungen nahmen entgegen: Lothar Bedritzki und Lothar Köstler (beide 10 Jahre); Patrick Fröhlich (15); Werner Naundorf und Richard Unger (beide 20); Stefan Morgenschweis (30); Karl Herold und Norbert Klotz (35); Helmut Fischer und Christine Sommer (beide 40); Hans Aigner (45) sowie Willi und Rita Morgenschweis (beide 55). (paf)

Auf seiner Mitgliederversammlung befasste sich der CSU-Ortsverband ausgiebig mit der am Sonntag, 14. Januar, anstehenden Bürgermeisterwahl. Der christsoziale Kandidat und derzeitige 2. Bürgermeister Günter Koller sprach über sein Wahlprogramm mit den Schwerpunkten Wohnen, Arbeiten und mehr Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse. Ortsvorsitzender Patrick Fröhlich gab sich überzeugt: "Mit seiner Kompetenz, seiner Menschlichkeit und seinem Einsatz bin ich sicher, dass wir den lang überfälligen Wechsel im Rathaus zugunsten der Stadt und seiner Bürger erreichen werden."Der stellvertretende Ortsvorsitzende Florian Bart ging auf die aktuelle Situation der Partei ein. "Mit soliden Finanzen und zwölf Stadträten, davon die einzigen zwei Mandatsträger unter 40 Jahren, sind wir als CSU sehr gut aufgestellt. Insbesondere freut mich die starke Tätigkeit unserer Frauen-Union, unserer Jungen Union sowie des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik. Besonders stolz sind wir über einen Mitgliederzuwachs von über zehn Prozent." Auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz ließ es sich nicht nehmen, dem größten CSU-Ortsverband im Landkreis seinen Dank für die Arbeit auszusprechen. Er verwies auf eine starke Vernetzung über alle politischen Ebenen, vom Landrat bis hinauf zum bayerischen Finanzminister und designierten Ministerpräsidenten, Markus Söder. Koller sei mithin "hervorragend geeignet, um Sulzbach-Rosenberg als Bürgermeister in eine gute Zukunft zu führen".Abschließend dankte Koller den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zur Partei. "Als CSU sind wir froh über diese langjährige Verbundenheit. Wir leben von der Verwurzelung vor Ort und davon, dass sich die Menschen zur Christlich-Sozialen Union bekennen."

(zm) Der CSU-Stadtrat und -Bürgermeisterkandidat Günter Koller tritt nicht das erste Mal gegen Michael Göth (SPD) an. Bereits 2012 bewarben sich beide um das höchste kommunalpolitische Amt in der Stadt und mussten in eine Stichwahl gehen. Ungewöhnlich war damals, dass Koller (44,64 Prozent) im ersten Wahlgang noch vor Göth (42,13) lag, sich dann aber doch geschlagen geben musste (Göth: 51,32; Koller 48,68).

Günter Koller: Ich bin der Überzeugung, dass Sulzbach-Rosenberg mehr kann und noch liebens- und lebenswerter sein könnte als bisher. Hier denke ich beispielsweise an mehr Offenheit und Entscheidungsstärke, einen zentralen Ansprechpartner für Fördermöglichkeiten und Unternehmerfragen, eine Förderung für die Renovierung von Altbauten oder eine ganzjährige Schwimmmöglichkeit in Sulzbach-Rosenberg.Ich erhalte äußerst viele positive Rückmeldungen. Besonders wenn es darum geht, die Bürger stärker einzubinden und die Entscheidungen nicht im stillen Kämmerlein zu treffen, ist der Zuspruch noch größer.Allen voran würde ich die Kommunikation über Parteigrenzen hinweg von der Verwaltung bis in die Bevölkerung deutlich verbessern. Außerdem sind mir mit der Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule oder der eben genannten ganzjährigen Schwimmmöglichkeit oder der Verbesserung der Verkehrssituation unter anderem am Loderhof einige Themen besonders wichtig.