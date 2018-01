Politik Sulzbach-Rosenberg

"Um es gleich zu sagen: Eine Sanierung wäre komplett unrealistisch!" Architekt Martin Kunert ließ von Anfang an keinen Zweifel, dass es bei der Stadtgärtnerei aus technischen und wirtschaftlichen Gründen einen Neubau geben muss. Er legte dem Bauausschuss vier Planungsvarianten vor. Und hier zeigte es sich, dass sparen nicht immer von Vorteil sein muss.

Fachplaner, Stadtgärtner, Bauamt, mit all diesen Partnern hatte Kunert intensiv gesprochen. Die notwendige Nutzfläche für die Stadtgärtnerei ermittelte er schließlich mit 1060 Quadratmetern - nur so könnten alle Arbeitsabläufe und Tätigkeiten wirtschaftlich durchgeführt werden. Der Lagerplatz wird verlegt. Wie soll er nun aussehen, der Neubau? Kunert stellte die Variante 2 als die am besten geeignete vor: Ein L-förmiges Gebäude mit Hallen, Garagen, Werkstätten und Lager, das den Betriebshof zum Seniorenheim hin mit dem langen Schenkel abschottet. Es gibt beheizte und unbeheizte Hallenflächen, einen überdachten Anhänger-Port sowie Verwaltungs- und Funktionsräume. Letztere sind als Holzbau um den kürzeren Schenkel am Erlheimer Weg gruppiert. Die Hallen würden mit einem hohen Vorfertigungsanteil geplant, merkte Kunert an, damit der Bau rechtzeitig vor dem Winterdienst fertig sein könne.Einem Neubau gehen allerdings umfangreiche Vorarbeiten voraus: Nach dem Abbruch des alten Gebäudes werden rund 2000 Quadratmeter neu befestigt. Es braucht einen Bodenaustausch und umfangreiche Gründungsmaßnahmen wegen der Bodenbeschaffenheit. Eine Fernwärmeversorgung mit 80 Kilowatt Leistung wird angestrebt, also ein Anschluss an die geplante Realschul-Trasse.Das alles summiert sich auf rund 2,7 Millionen Euro Gesamtkosten. Doch es gebe auch drei etwas günstigere Varianten, erklärte Martin Kunert: Variante 1 hätte im Gegensatz zu Nummer 2 nur 960 Quadratmeter Nutzfläche, was den Nachteil aufweist, dass die städtischen Ruhebänke während des Winters dort nicht gelagert werden könnten. Einsparung zu Variante 2: 180 000 Euro. Nummer 3 bestünde aus drei einzelnen Stahlhallen mit 840 Quadratmetern Gesamtfläche und würde 2,3 Millionen kosten, während Variante Nummer 4 nur eine Halle plus Verwaltung umfasst, 670 Quadratmeter bietet und 2,07 Millionen Euro kosten würde. "Welche Lösung ist denn nun die beste?", fragte Bürgermeister Michael Göth in die Runde. Die Bauausschussmitglieder zeigten sich schnell einig: Nummer 2 sei zwar die teuerste, aber auch die sinnvollste, erklärten die Sprecher der Parteien übereinstimmend. Der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss empfahl dem Stadtrat einstimmig, für den Neubau der Stadtgärtnerei die Umsetzung der Entwurfsplanung mit den Nutzflächen von 1060 Quadratmetern und einer Kostenberechnung von 2,7 Millionen Euro brutto.