Politik Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

Jetzt herrscht letzte Gewissheit: In Sulzbach-Rosenberg werden in absehbarer Zeit im Stadtteil Kempfenhof 44 neue Bauplätze ausgewiesen. Das Ratsgremium räumte dafür die letzten Hürden aus dem Weg, indem es noch zwei ausstehende Beschlüsse fasste.

Was sicher eher nach trockener Materie klingt, ist auch bei der Ausweisung von neuen Baugebieten unabdingbar. In mehreren Sitzungen musste sich der Stadtrat für die bald anstehende Erschließung auf dem Areal Kempfenhof Ost mit der Aufstellung eines Bebauungs- und Grünordnungsplanes (Bauleitplan) beschäftigen.Dazu müssen üblicherweise immer auch die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit wegen etwaiger Bedenken gehört werden. Dieses Prozedere konnte nun abgeschlossen werden. Der Stadtrat schaffte jetzt mit einem Wirksamkeits- und einem Satzungsbeschluss Rechtssicherheit.Die Änderungen der Pläne betraf drei nicht zusammenhängende Teilbereiche. Zwei davon werden künftig nicht mehr als Wald, sondern als Allgemeines Wohngebiet genutzt. Die dritte Fläche östlich, die als Wohngebiet ausgewiesen war, soll ein landwirtschaftliche Areal und als Bereich für Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden. Die Änderungen umfassen eine Fläche von 7800 Quadratmetern. Das neue Baugebiet Kempfenhof Ost soll zügig erschlossen werden. Wie Hans-Jürgen Winter, städtischer Referatsleiter Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Wohnungswesen, informierte, werden am Ende dort 44 Bauparzellen ausgewiesen. Die Größen variieren dabei zwischen 600 und 1300 Quadratmetern.