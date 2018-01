Politik Sulzbach-Rosenberg

28.01.2018

Ein zu Bruch gegangenes Trinkglas kurz vor Beginn der Bürgermeister-Rede kann beim Neujahrsempfang als Glücksbringer oder positives Stimmungssignal gewertet werden. Die Ausführungen von Michael Göth zeichnen dann auch das Bild einer aufstrebenden Kommune. Viele Gäste kommen aber auch aus einem anderen Grund.

Kernpunkte der Rede Keine Neuverschuldung



Hohe Investitionen



Förderung von Bildung und Erziehung



45 Bauplätze in Kempfenhof



Zunahme der Einwohnerzahl



Fortschritt beim Breitband



Sicherung Seidel-Anwesen



Entwicklung von Lohe II



Vollbeschäftigung



Lob fürs Ehrenamt. (oy)

Spötter könnten sagen, dass der überlange Zug der Neujahrsempfänge leider auch in der Herzogstadt Station macht. Denn allerorten wird zu so einem Ereignis in Gemeindezentren, Stadthallen und Rathäusern eingeladen. Eine richtiggehende Flut, aber eine mit Tiefgang. Denn so werden den Gästen oder den Menschen, die sich mit einer Kommune verbunden fühlen, willkommene Gelegenheiten geboten, sich im guten Gespräch vielfältig auszutauschen.Nicht anders am Freitag im großen Rathaussaal, wo sich knapp 200 Gäste unter dem Motto "Begegnung" einfanden. Doch zunächst einmal stand Warten auf der Tagesordnung. Denn bis die Vertreter aller gesellschaftlichen Schichten das Forum der Gespräche im Saal betreten konnten, mussten sie sich i-n die schier endlose Schlange einreihen, die ins große Bürgermeister-Defilee mündete.Nach einer knappen Dreiviertelstunde war dann diese von vielen guten Wünschen begleitete Hürde auch genommen. Doch was wäre ein Ereignis dieser Tragweite ohne das zierende Beiwerk, das die Rahmenbedingungen angenehm macht? Im Rathaus gewährleisteten dies das Stiber-Fähnlein als Ehrenwache, die Städtische Sing- und Musikschule mit dem Ensemble Querbeet und Pianist Werner Wismeth sowie Vertreter der Verwaltung und des Bauhofes. Allen dankte Bürgermeister Michael Göth gleich eingangs auch im Namen seiner Stellvertreter Günter Koller und Hans-Jürgen Reitzenstein, die auch das Stadtparlament offiziell beim Neujahrsempfang vertraten.Mit "Daumen hoch" und großem Applaus nahmen die Gäste im Rathaus die Ausführungen des Bürgermeisters zur seiner Meinung nach positiven Entwicklung der Stadt auf. Schlaglichtartig nannte er dafür den hohen Einsatz der Ehrenamtlichen, die anhaltend aufstrebende wirtschaftliche Entwicklung, Vollbeschäftigung, Investitionen in Bildung und Erziehung, engagierte Kulturarbeit und eine Zunahme der Stadtbevölkerung.