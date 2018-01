Politik Sulzbach-Rosenberg

26.01.2018

Überall herrschte Begegnung beim Neujahrsempfang der Herzogstadt am Freitagabend im Rathaus. Bürgermeister Michael Göth (SPD) sowie seine Stellvertreter Günter Koller (CSU) und Hans-Jürgen Reitzenstein (FDP/FWS) durften beim großen Auftakt-Defilee unzählige Hände schütteln. Der Rathauschef stellte beim Empfang das Engagement und die Investitionen in Erziehung und Bildung als Vorzüge der Kommune heraus. Die rund 180 Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen hörten auch insgesamt von einer positiven Stadtentwicklung. Vom wirtschaftlichen Aufschwung war genauso die Rede wie von Vollbeschäftigung im Arbeitsagenturbezirk. Und nicht unerwähnt ließ Göth den Haushalt ohne Neuverschuldung trotz hoher Investitionen sowie das neue Bauland in Kempfenhof. Genauso aber würden anstehende Aufgaben für eine gedeihliche Zukunft weiter den Einsatz aller Kommunalpolitiker und Ehrenamtlichen erfordern. Insgesamt boten sich den Gästen ein entspanntes Forum, gute Gespräche, spontane Wiedersehensfreude, Klänge des Ensembles Querbeet der Städtischen Sing- und Musikschule sowie Häppchen und Erfrischungen im Foyer des Großen Rathaussaales.