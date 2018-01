Politik Sulzbach-Rosenberg

24.01.2018

Keine Einwände hatten die Stadträte am Dienstag gegen die Einführung der offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Jahn- und Pestalozzischule. Schulrat Stephan Tischer legte dem Gremium nahe, dass es sich bei der OGTS um ein schulisches Angebot handle, es gebe ein pädagogisches Konzept, Verschränkungen von Vormittag und Nachmittag über die Hausaufgaben, viertägige kostenfreie Teilnahme sowie eine pädagogische Leitung. Die Schule bietet dazu an vier Wochentagen auch ein Mittagessen und ein Nachmittagsangebot mit Hausaufgabenunterstützung und Freizeitaktivitäten an. Die Betreuung findet in klassen- und Jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen statt. Tischer versprach sich von der Einführung eine Erweiterung des Bildungsportfolios, sie sollte in den nächsten ein bis zwei Jahren über die Bühne gehen und an beiden Standorten gleichzeitig starten. Die gebundenen Ganztagsangebote an der Jahnschule laufen ebenfalls weiter.