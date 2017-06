Politik Sulzbach-Rosenberg

01.06.2017

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen besuchte die Stadtgärtnerei. In absehbarer Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung, seien hier aufwendige Sanierungsmaßnahmen geplant. Deshalb wollten sich die Mitglieder einen Überblick zur aktuellen Situation verschaffen. Der Leiter der Einrichtung, Klaus Herbst, erläuterte kurz die Struktur der städtischen Einrichtung, bevor er den Fuhrpark des Betriebs präsentierte.

Die Nähe zur Altstadt, dem Annaberg und der Allee als stark frequentierte Einsatzorte ist optimal. Klaus Herbst, Leiter der Stadtgärtnerei

Bei der Führung ging es zunächst in das Hauptgebäude. Hier herrschen seit Jahren nicht zufriedenstellende Zustände. Per Stadtratsbeschluss wurde nun jedoch die Sanierung auf den Weg gebracht. Die räumliche Situation stellt sich als viel zu beengt dar, das Gebäude ist marode, die technischen Gegebenheiten entsprechen nicht mehr heutigen Standards und die Sozialräume sind sanierungsbedürftig, lautet das Fazit der Grünen.In der städtischen Gärtnerei arbeiten derzeit 14 Beschäftigte und ein Auszubildender. Seit Jahren arrangiert sich die Belegschaft mit der Situation, die Nähe zum Bauhof entschärfte in einigen Punkten die Situation. So werden beispielsweise dort die betriebseigenen Fahrzeuge gewaschen. Keine Lösung auf Dauer, war sich auch der Stadtrat bewusst, weshalb schon in diesem Jahr im Haushalt Geld für die Planung einer umfassenden Sanierung eingeplant wurde, die nach Ansicht der Grünen durchaus noch in einen Neubau münden könnte.Dabei ist es dem Leiter Klaus Herbst, das betonte er mehrfach, sehr wichtig, in der Erlheimer Straße zu bleiben. "Die Nähe zur Altstadt, dem Annaberg und der Allee als stark frequentierte Einsatzorte ist optimal", stellt er fest. Ortsvorsitzender Karl-Heinz Herbst berichtete, dass ein Gutachten zur eventuellen Zusammenlegung von Bauhof und Stadtgärtnerei ohnehin die Beibehaltung zweier Betriebsstätten empfehle. Das sei ganz im Sinne der Grünen, wie Stadträtin und Bundestagskandidatin Yvonne Rösel feststellte. "Wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Flächen umgehen, denn eine Sanierung vor Ort ist ökologisch wertvoller als auf der grünen Wiese neue Ressourcen zu verbrauchen."Danach inspizierten die Besucher das eigentliche Herzstück der Einrichtung. In den Gewächshäusern gedeihen jährlich tausende von Pflanzen für die Grünanlagen in der Stadt. Klaus Herbst betonte, dass bei der Arbeit der Stadtgärtnerei vollständig auf den Einsatz von Pestiziden und giftigen Stoffen wie Glyphosat verzichtet werde. Stattdessen setze er auf sogenannte Nützlinge, zum Beispiel Marienkäfer, die lästige Schädlinge eindämmen.Die Gewächshäuser sind von den Sanierungsplänen nicht betroffen. Allerdings soll die Stadtgärtnerei in Zukunft an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, was hinsichtlich des enormen Energiebedarfs eine umweltschonende Entscheidung darstellt, hieß es.