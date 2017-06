Politik Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

23.06.2017

Der Vorstand der Sulzbach-Rosenberger FDP kritisiert in einer Pressemitteilung den Vorstoß der CSU im bayerischen Landtag, das Wahlrecht zu ändern.

Das bisherige Zählverfahren nach Hare-Niemeyer solle demnach durch die Methode nach D'Hondt abgelöst werden. Große Parteien würden dann mehr Mandate bekommen, als ihrem Stimmenanteil entspricht. Dieser Effekt verstärke sich in den Gemeinderäten kleiner Kommunen, in denen nur wenige Sitze zu vergeben sind. "Die CSU plant eine Verfälschung des Wählerwillens", wird der FDP-Ortsvorsitzende Christian Weiß in der Presse-Info zitiert."Die allermeisten Entscheidungen in Stadt- und Kreisrat sind Sachentscheidungen und werden von einer großen Mehrheit über die Parteigrenzen hinweg getragen", ergänzte 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein. Das Argument der CSU, es drohe eine Zersplitterung der kommunalen Parlamente, sei also vorgeschoben.