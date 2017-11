Politik Sulzbach-Rosenberg

30.11.2017

Einer Kletterpyramide oder einem Wassertretbecken werden gerade auch im schulischen Bereich viele positive Eigenschaften beigemessen. Damit lässt sich ein für alle Nutzer gleichermaßen abwechslungsreiches Umfeld gestalten. Für die Jahn-Grundschule soll das bald ein neugestalteter Pausenhof gewährleisten.

Neuer Fahrradparcours

Maßgeblich beteiligt ist dabei die Stadt als Sachaufwandsträger. Der Stadtrat stellte jetzt die Weichen dafür und billigte die Planungen. Landschaftsarchitekt Manfred Neidl informierte das Gremium über Details.Wie der Fachmann berichtete, soll der mit Asphalt versiegelte, ungegliederte Innenhof in eine Bewegungslandschaft aus Kletterpyramiden mit unterschiedlichen Zonen umgewandelt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Pausenhofs sind vier Sitzgruppen vorgesehen, die künftig während der Pause oder auch für die Ganztagsbetreuung bereitstehen. "Eine von der Schulleitung angeregte Neuerung ist die Anlage eines Wassertretbeckens. Und nördlich der Kletterelemente ist eine Holzpergola mit Gründach vorgesehen, um Unterricht im Freien als grünes Klassenzimmer zu ermöglichen", erklärte der Planer am Dienstag im Rathaus bei der Präsentation.Zum etwa 400 000 Euro kostenden Projekt im Stadtteil Rosenberg gehört auch die Erneuerung des Fahrradübungsplatzes und der dortigen Entwässerung. Die Schotterzufahrt zu diesem Bereich soll mit Betonpflaster befestigt werden, für die angegliederten Parkplätze ist eine Erneuerung mit Rasenfugenpflaster vorgesehen, führte Manfred Neidl aus.Für weitere Attraktivität dürfte im nordöstlichen Bereich ein Kleingartenareal mit Obstbäumen sorgen, in das ein vorhandener Bauwagen eingefügt wird. Balancierseile und Klimmzüge ergänzen diesen Teilabschnitt. Notwendig sei außerdem im Zuge der dann offen gelegten Innenhoffläche die Sanierung des Kanals bis zum Anschluss an die neue Turnhalle. "Die voraussichtlich förderfähigen Flächen belaufen sich auf 1280 Quadratmeter. Dafür könnten Finanzmittel in Höhe von rund 200 000 Euro fließen", so Neidl. Quer durch die Parteien fand die Planung Anklang bei den Stadträten, die sich einstimmig fürs Projekt aussprachen.